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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израильские самолеты нанесли серию ударов по южному Ливану, в ЦАХАЛе сделали заявление

Израильские самолеты нанесли серию ударов по южному Ливану, в ЦАХАЛе сделали заявление

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 14:36  •  6014 просмотра

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Израильские самолеты совершили серию ударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что атаки направлены на уничтожение потенциала террористической группировки и создание безопасности на севере страны.

Израиль начал наносить удары по территории южного Ливана. Об этом заявили в ЦАХАЛе, пишет УНН со ссылкой на Times Of Israel.

Детали

Израиль заявил, что его военные самолеты ночью нанесли удары по деревням на юге Ливана, а источник в органах безопасности и телеканал "Аль-Манар", принадлежащий Хезболле, сообщили, что воздушные удары вблизи границы снова начались в четверг после полудня. Ливанские СМИ сообщают о массированных израильских авиаударах вблизи Дейр-Канун-ан-Нахр в районе Тир. Жители Бейрута смогли снять на видео самолеты, вероятно, израильские, которые пролетели над столицей страны, Бейрутом.

Армия обороны Израиля сообщила, что осуществляет волну авиаударов по объектам "Хезболлы" на юге Ливана, направленных на уничтожение потенциала террористической группировки.

"Террористическая организация "Хезболла" превратила южный Ливан в зону боевых действий, и в течение десятилетий вооружала дома граждан оружием, рыла под ними туннели и использовала их как живой щит", - заявили в ЦАХАЛе.

Там добавили, что ЦАХАЛ работает над созданием безопасности на севере, которая позволит жителям вернуться в свои дома, а также достичь всех других военных целей.

Напомним

17 и 18 сентября по всему Ливану взрывались коммуникационные устройства, которые использовали члены организации Хезболла. Сначала взорвались пейджеры, затем рации. Заявлялось, что были зафиксированы подрывы и других электронных устройств. Хезболла обвинила в этой атаке Израиль. Израиль не прокомментировал это.

Через несколько часов после взрывов в среду премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал "безопасно вернуть в свои дома" десятки тысяч перемещенных лиц с севера страны.

Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном19 сентября 2024, 10:36 • 125530 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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izrailИзраиль
livanЛиван
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху