Масовий вибух пейджерів в Лівані: поранено майже три тисячі людей, серед них діти

У вівторок, 17 вересня, в Лівані та Сирії вибухнули пейджери, якими користувалися сотні членів бойового угруповання Хезболла. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 9 осіб. Окрім того, вже відомо про майже три рисячі поранених. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Офіційний представник Хезболли сказав Associated Press, що пейджери є новою маркою, якою група раніше не користувалася. Зазначається, що ці пристрої були придбані Хезболлою після того, як лідер угруповання наказав членам припинити користуватися мобільними телефонами.

Він боявся, що їх може відстежувати ізраїльська розвідка.

Приблизно о 15:30 за місцевим часом у вівторок пейджери почали нагріватися, а потім вибухати в кишенях і руках тих, хто їх носив, зокрема в південному передмісті Бейрута та регіоні Бекаа на сході Лівану.

Хезбола звинуватила в інциденті Ізраїль та його спецслужби, але наразі Єрусалим не коментує ситуацію.

Міністр охорони здоров'я Лівану Фірас Абіад заявив, що в результаті вибухів загинули щонайменше дев'ять осіб, у тому числі 8-річна дівчинка, і 2750 отримали поранення, 200 з яких у важкому стані. Більшість із них мали поранення обличчя, руки чи навколо живота - передає видання.

Доповнення

У Хезболі визнали, що щонайменше двоє загиблих були членами угруповування. Представник Хезболли, який на умовах анонімності говорив із журналістами, ідентифікував одного із загиблих як Махді Аммара, сина одного з членів угруповання в парламенті Лівану.

Також Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що посол країни Моджтаба Амані отримав поверхневе поранення внаслідок вибуху пейджера та перебуває в лікарні.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації РНБО спростував фейк про поранення першого секретаря Посольства України в Лівані внаслідок вибуху в Бейруті. Там також додали, що серед постраждалих немає українських громадян.