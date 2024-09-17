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В РНБО спростували фейк про поранення першого секретаря посольства України в Лівані Миколи Хоменка

В РНБО спростували фейк про поранення першого секретаря посольства України в Лівані Миколи Хоменка

Київ • УНН

 • 34010 перегляди

Центр протидії дезінформації РНБО спростував фейк про поранення першого секретаря Посольства України в Лівані внаслідок вибуху в Бейруті. Серед постраждалих немає українських громадян.

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував фейк, які поширюють ворожі TG-канали про нібито поранення першого секретаря Посольства України в Лівані Миколи Хоменка внаслідок вибуху у Бейруті. В ЦПД зазначили, що такі фейки поширюються, щоб звинуватити Україну у співпраці з терористами, передає УНН.

Деталі

Ворожі TG-канали поширюють інформацію про поранення першого секретаря Посольства України в Лівані Миколи Хоменка внаслідок вибуху у Бейруті (Ліван). Верифікувавши інформацію в МЗС України та посольстві України в Лівані, Центр повідомляє, що серед загиблих і поранених немає ані українських дипломатів, ані загалом громадян України

- йдеться в повідомленні.

В Центрі зазначили, що такі фейки російська пропаганда поширює для того, щоб звинуватити Україну у співпраці з терористичними угрупованнями та посіяти недовіру з боку міжнародної спільноти.

Нагадаємо

Десятки членів ліванського збройного угруповання Хезболла, включаючи бойовиків і медиків, були серйозно поранені у вівторок під час майже одночасного вибуху пейджерів, якими вони користуються для зв'язку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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