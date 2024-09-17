Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг фейк, которые распространяют вражеские TG-каналы о якобы ранении первого секретаря Посольства Украины в Ливане Николая Хоменко в результате взрыва в Бейруте. В ЦПД отметили, что такие фейки распространяются, чтобы обвинить Украину в сотрудничестве с террористами, передает УНН.

Детали

Вражеские TG-каналы распространяют информацию о ранении первого секретаря Посольства Украины в Ливане Николая Хоменко в результате взрыва в Бейруте (Ливан). Верифицировав информацию в МИД Украины и посольстве Украины в Ливане, Центр сообщает, что среди погибших и раненых нет ни украинских дипломатов, ни вообще граждан Украины - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что такие фейки российская пропаганда распространяет для того, чтобы обвинить Украину в сотрудничестве с террористическими группировками и посеять недоверие со стороны международного сообщества.

Напомним,

Десятки членов ливанской вооруженной группировки Хезболла, включая боевиков и медиков, были серьезно ранены во вторник во время почти одновременного взрыва пейджеров, которыми они пользуются для связи.