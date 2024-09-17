Во вторник, 17 сентября, в Ливане и Сирии взорвались пейджеры, которыми пользовались сотни членов боевой группировки Хезболла. В результате инцидента погибли по меньшей мере 9 человек. Кроме того, уже известно о почти трех тысячах раненых. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Официальный представитель Хезболлы сказал Associated Press, что пейджеры являются новой маркой, которой группа ранее не пользовалась. Отмечается, что эти устройства были приобретены Хезболлой после того, как лидер группировки приказал членам прекратить пользоваться мобильными телефонами.

Он боялся, что их может отслеживать израильская разведка.

Примерно в 15:30 по местному времени во вторник пейджеры начали нагреваться, а затем взрываться в карманах и руках тех, кто их носил, в частности в южном пригороде Бейрута и регионе Бекаа на востоке Ливана.

Хезбола обвинила в инциденте Израиль и его спецслужбы, но пока Иерусалим не комментирует ситуацию.

Министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад заявил, что в результате взрывов погибли по меньшей мере девять человек, в том числе 8-летняя девочка, и 2750 получили ранения, 200 из которых в тяжелом состоянии. Большинство из них имели ранения лица, руки или вокруг живота - передает издание.

Дополнение

В Хезболе признали, что по меньшей мере двое погибших были членами группировки. Представитель Хезболлы, который на условиях анонимности говорил с журналистами, идентифицировал одного из погибших как Махди Аммара, сына одного из членов группировки в парламенте Ливана.

Также Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что посол страны Моджтаба Амани получил поверхностное ранение в результате взрыва пейджера и находится в больнице.

Напомним

Центр противодействия дезинформации СНБО опроверг фейк о ранении первого секретаря Посольства Украины в Ливане в результате взрыва в Бейруте. Там также добавили, что среди пострадавших нет украинских граждан.