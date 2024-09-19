ukenru
Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
  •  19579 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
  •  57205 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
  •  80808 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
  •  87936 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Эксклюзив
Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
  •  100386 просмотра

Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

Эксклюзив
Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии
  •  100903 просмотра

Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии

Эксклюзив
Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине
  •  96577 просмотра

Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине

Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  117637 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Эксклюзив
«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
  •  123047 просмотра

«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

Эксклюзив
"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
18 сентября 2024, 11:31  •  123019 просмотра

"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Беларуси начались репрессии против учителей

В Беларуси начались репрессии против учителей

  •  33400 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

  •  110220 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

  •  110937 просмотра
Трамп заявил о встрече с Зеленским на следующей недели

Трамп заявил о встрече с Зеленским на следующей недели

  •  41696 просмотра
Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

  •  100468 просмотра
публикации
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  8252 просмотра
Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

  •  11518 просмотра
Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

  •  100468 просмотра
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  124954 просмотра
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

17 сентября 2024, 11:59  •  162794 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

  •  110937 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

  •  110220 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

  •  112593 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

  •  87531 просмотра
Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

  •  53093 просмотра
Актуальное
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 10:36  •  15749 просмотра

Read in English

Израиль провел операцию по подрыву пейджеров и раций Хезболлы, что является этапом подготовки к Третьей Ливанской войне. Эксперт считает, что Израиль принял стратегическое решение начать полномасштабный конфликт с Ливаном.

Операция с подрывом пейджеров и раций сети Хезболлы, проведенная Израилем, стала одним из ключевых этапов подготовки к Третьей Ливанской войне. Такое мнение высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в комментарии журналисту УНН.

Есть несколько нюансов, во-первых Израиль не взял на себя ответственность, хотя все понимают, что это он. Но заявлений правительства не было, поэтому мы можем косвенно говорить, что это был Израиль

- говорит директор Центра ближневосточных исследований.

На вопрос, на что была направлена эта операция Игорь Семиволос ответил:

"Она была направлена на создание хаоса, неуверенности, тревоги внутри Ливана и сети Хезболлы. Также это было направлено на разрушение коммуникации, я думаю, что даже коммуникация важнее в данном случае, ведь они использовали пейджеры и рации для того, чтобы избежать перехватов со стороны Израиля. Все эти действия Израиля направлены на подготовку к ливанской войне. То есть, Израиль, принял для себя стратегическое решение начать Третью Ливанскую войну".

По его словам, можно четко наблюдать, что происходит передислокация войск на север Израиля и активные удары израильской авиация по базам. Хезболлы на юге Ливана.

"С этой точки зрения, очевидно, что эта операция была одним из этапов до начала полномасштабной войны с Ливаном", - подчеркнул Семиволос.

Напомним

17 сентября десятки членов ливанской вооруженной группировки Хезболла, включая боевиков и медиков, были серьезно ранены при почти одновременном взрыве пейджеров, которыми они пользуются для связи.

Ранее Reuters писал, что взрывчатку в пейджеры заложило израильское шпионское агентство Моссад. Хезболла импортировала их из Европы за несколько месяцев до взрывов.

Впоследствии, 18 сентября в Ливане произошла новая серия взрывов - сдетонировали радиостанции Хезболлы. Взрывы произошли на юге страны и в пригородах Бейрута, один из них произошел вблизи похорон жертв предыдущих взрывов.

По меньшей мере 20 человек погибли и более 450 получили ранения в результате второй волны взрывов беспроводных устройств связи в Ливане.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Новости Мира
izrailИзраиль
reutersReuters
livanЛиван
yevropaЕвропа