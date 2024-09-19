Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Операция с подрывом пейджеров и раций сети Хезболлы, проведенная Израилем, стала одним из ключевых этапов подготовки к Третьей Ливанской войне. Такое мнение высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в комментарии журналисту УНН.

Есть несколько нюансов, во-первых Израиль не взял на себя ответственность, хотя все понимают, что это он. Но заявлений правительства не было, поэтому мы можем косвенно говорить, что это был Израиль - говорит директор Центра ближневосточных исследований.

На вопрос, на что была направлена эта операция Игорь Семиволос ответил:

"Она была направлена на создание хаоса, неуверенности, тревоги внутри Ливана и сети Хезболлы. Также это было направлено на разрушение коммуникации, я думаю, что даже коммуникация важнее в данном случае, ведь они использовали пейджеры и рации для того, чтобы избежать перехватов со стороны Израиля. Все эти действия Израиля направлены на подготовку к ливанской войне. То есть, Израиль, принял для себя стратегическое решение начать Третью Ливанскую войну".

По его словам, можно четко наблюдать, что происходит передислокация войск на север Израиля и активные удары израильской авиация по базам. Хезболлы на юге Ливана.

"С этой точки зрения, очевидно, что эта операция была одним из этапов до начала полномасштабной войны с Ливаном", - подчеркнул Семиволос.

Напомним

17 сентября десятки членов ливанской вооруженной группировки Хезболла, включая боевиков и медиков, были серьезно ранены при почти одновременном взрыве пейджеров, которыми они пользуются для связи.

Ранее Reuters писал, что взрывчатку в пейджеры заложило израильское шпионское агентство Моссад. Хезболла импортировала их из Европы за несколько месяцев до взрывов.

Впоследствии, 18 сентября в Ливане произошла новая серия взрывов - сдетонировали радиостанции Хезболлы. Взрывы произошли на юге страны и в пригородах Бейрута, один из них произошел вблизи похорон жертв предыдущих взрывов.

По меньшей мере 20 человек погибли и более 450 получили ранения в результате второй волны взрывов беспроводных устройств связи в Ливане.