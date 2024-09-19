Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
Киев • УНН
Израиль провел операцию по подрыву пейджеров и раций Хезболлы, что является этапом подготовки к Третьей Ливанской войне. Эксперт считает, что Израиль принял стратегическое решение начать полномасштабный конфликт с Ливаном.
Операция с подрывом пейджеров и раций сети Хезболлы, проведенная Израилем, стала одним из ключевых этапов подготовки к Третьей Ливанской войне. Такое мнение высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в комментарии журналисту УНН.
Есть несколько нюансов, во-первых Израиль не взял на себя ответственность, хотя все понимают, что это он. Но заявлений правительства не было, поэтому мы можем косвенно говорить, что это был Израиль
На вопрос, на что была направлена эта операция Игорь Семиволос ответил:
"Она была направлена на создание хаоса, неуверенности, тревоги внутри Ливана и сети Хезболлы. Также это было направлено на разрушение коммуникации, я думаю, что даже коммуникация важнее в данном случае, ведь они использовали пейджеры и рации для того, чтобы избежать перехватов со стороны Израиля. Все эти действия Израиля направлены на подготовку к ливанской войне. То есть, Израиль, принял для себя стратегическое решение начать Третью Ливанскую войну".
По его словам, можно четко наблюдать, что происходит передислокация войск на север Израиля и активные удары израильской авиация по базам. Хезболлы на юге Ливана.
"С этой точки зрения, очевидно, что эта операция была одним из этапов до начала полномасштабной войны с Ливаном", - подчеркнул Семиволос.
Напомним
17 сентября десятки членов ливанской вооруженной группировки Хезболла, включая боевиков и медиков, были серьезно ранены при почти одновременном взрыве пейджеров, которыми они пользуются для связи.
Ранее Reuters писал, что взрывчатку в пейджеры заложило израильское шпионское агентство Моссад. Хезболла импортировала их из Европы за несколько месяцев до взрывов.
Впоследствии, 18 сентября в Ливане произошла новая серия взрывов - сдетонировали радиостанции Хезболлы. Взрывы произошли на юге страны и в пригородах Бейрута, один из них произошел вблизи похорон жертв предыдущих взрывов.
По меньшей мере 20 человек погибли и более 450 получили ранения в результате второй волны взрывов беспроводных устройств связи в Ливане.