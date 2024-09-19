Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном

Операція з підривом пейджерів та рацій мережі Хезболли, проведена Ізраїлем, стала одним із ключових етапів підготовки до Третьої Ліванської війни. Таку думку висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в коментарі журналісту УНН.

Є декілька нюансів, по перше Ізраїль не взяв на себе відповідальність, хоча всі розуміють, що це він. Але ж заяв уряду не було, тому ми можемо опосередковано казати, що це був Ізраїль - каже директор Центру близькосхідних досліджень.

На питання, на що була спрямована ця операція Ігор Семиволос відповів:

"Вона була спрямована на створення хаосу, непевності, тривоги в середині Лівану та мережі Хезболли. Також це було спрямовано на руйнування комунікації, я думаю, що навіть комунікація важливіша в даному випадку, адже вони використовували пейджери та рації для того, щоб уникнути перехоплень з боку Ізраїлю. Всі ці дії Ізраїлю спрямовані на підготовку до ліванської війни. Тобто, Ізраїль, прийняв для себе стратегічне рішення почати Третю Ліванську війну".

За його словами, можна чітко спостерігати, що відбувається передислокація військ на північ Ізраїлю та активні удари ізраїльської авіація по базам. Хезболли на півдні Лівану.

"З цієї точки зору, очевидно, що ця операція була одним із етапів до початку повномасштабної війни з Ліваном", - наголосив Семиволос.

Нагадаємо

17 вересня десятки членів ліванського збройного угруповання Хезболла, включаючи бойовиків і медиків, були серйозно поранені під час майже одночасного вибуху пейджерів, якими вони користуються для зв'язку.

Раніше Reuters писав, що вибухівку у пейджери заклало ізраїльське шпигунське агентство Моссад. Хезболла імпортувала їх з Європи за кілька місяців до вибухів.

Згодом, 18 вересня у Лівані сталася нова серія вибухів - здетонували радіостанції Хезболли. Вибухи відбулися на півдні країни та в передмістях Бейрута, один з них стався поблизу похорону жертв попередніх вибухів.

Щонайменше 20 людей загинули та понад 450 отримали поранення внаслідок другої хвилі вибухів бездротових пристроїв зв'язку в Лівані.