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Лідер Хезболли назвав масові вибухи електроних виробів в Лівані актом тероризму, що можна прирівняти до оголошення війни

Київ • УНН

 • 18509 перегляди

Хасан Насралла заявив, що атаки на Ліван з використанням пейджерів та рацій є терористичним актом і оголошенням війни. Він визнав, що це завдало серйозного удару по безпеці Хезболли.

Лідер Хезболли Хасан Насралла у промові по телебаченню назвав атаки на країну з використанням пейджерів та рацій актом тероризму, рівнозначним оголошенням війни. Про це УНН пише з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Говорячи про два дні вибухів електронних комунікаційних пристроїв, у яких Ліван звинувачує Ізраїль, лідер Хезболли назвав це актом війни, "терористичним актом" і "різаниною".

Немає сумнівів у тому, що ми зазнали серйозного удару в плані безпеки та гуманітарної ситуації, безпрецедентного в історії нашого опору і конфлікту з ворогом. Протягом двох днів ворог хотів убити 5000 людей. Ці вибухи були великою терористичною операцією, актом геноциду і різаниною, рівносильною оголошенню війни

- сказав він.

Насралла визнав, що "безпрецедентний" напад став великим ударом по безпеці організації. Він заявив, що угруповання створило низку слідчих комітетів, які вивчають різні сценарії розвитку подій.

Нагадаємо

В день виступу лідер Хезболли Ізраїль наніс серію авіаударів по території південного Лівану. А під час трансляції жителі Бейруту помітили ізраїльські винищувачі, які на малій висоті пролетіли над столицею Ливану.

Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном19.09.24, 13:36 • 155483 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
izrailІзраїль
livanЛіван

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