Лидер Хезболлы назвал массовые взрывы электронных изделий в Ливане актом терроризма, который можно приравнять к объявлению войны

Лидер Хезболлы Хасан Насралла в речи по телевидению назвал атаки на страну с использованием пейджеров и раций актом терроризма, равнозначным объявлением войны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Говоря о двух днях взрывов электронных коммуникационных устройств, в которых Ливан обвиняет Израиль, лидер Хезболлы назвал это актом войны, "террористическим актом" и "резней".

Нет сомнений в том, что мы подверглись серьезному удару в плане безопасности и гуманитарной ситуации, беспрецедентному в истории нашего сопротивления и конфликта с врагом. В течение двух дней враг хотел убить 5000 человек. Эти взрывы были большой террористической операцией, актом геноцида и резней, равносильной объявлению войны - сказал он.

Насралла признал, что "беспрецедентное" нападение стало большим ударом по безопасности организации. Он заявил, что группировка создала ряд следственных комитетов, которые изучают различные сценарии развития событий.

Напомним

В день выступления лидера Хезболлы Израиль нанёс серию авиаударов по территории южного Ливана. А во время трансляции жители Бейрута заметили израильские истребители, которые на малой высоте пролетели над столицей Ливана.

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