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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лидер Хезболлы назвал массовые взрывы электронных изделий в Ливане актом терроризма, который можно приравнять к объявлению войны

Лидер Хезболлы назвал массовые взрывы электронных изделий в Ливане актом терроризма, который можно приравнять к объявлению войны

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 15:09  •  5550 просмотра

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Хасан Насралла заявил, что атаки на Ливан с использованием пейджеров и раций являются террористическим актом и объявлением войны. Он признал, что это нанесло серьезный удар по безопасности Хезболлы.

Лидер Хезболлы Хасан Насралла в речи по телевидению назвал атаки на страну с использованием пейджеров и раций актом терроризма, равнозначным объявлением войны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Говоря о двух днях взрывов электронных коммуникационных устройств, в которых Ливан обвиняет Израиль, лидер Хезболлы назвал это актом войны, "террористическим актом" и "резней".

Нет сомнений в том, что мы подверглись серьезному удару в плане безопасности и гуманитарной ситуации, беспрецедентному в истории нашего сопротивления и конфликта с врагом. В течение двух дней враг хотел убить 5000 человек. Эти взрывы были большой террористической операцией, актом геноцида и резней, равносильной объявлению войны

- сказал он.

Насралла признал, что "беспрецедентное" нападение стало большим ударом по безопасности организации. Он заявил, что группировка создала ряд следственных комитетов, которые изучают различные сценарии развития событий.

Напомним

В день выступления лидера Хезболлы Израиль нанёс серию авиаударов по территории южного Ливана. А во время трансляции жители Бейрута заметили израильские истребители, которые на малой высоте пролетели над столицей Ливана.

Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном19 сентября 2024, 10:36 • 125525 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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