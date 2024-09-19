Лидер Хезболлы назвал массовые взрывы электронных изделий в Ливане актом терроризма, который можно приравнять к объявлению войны
Киев • УНН
Хасан Насралла заявил, что атаки на Ливан с использованием пейджеров и раций являются террористическим актом и объявлением войны. Он признал, что это нанесло серьезный удар по безопасности Хезболлы.
Лидер Хезболлы Хасан Насралла в речи по телевидению назвал атаки на страну с использованием пейджеров и раций актом терроризма, равнозначным объявлением войны. Об этом УНН пишет со ссылкой на Al Jazeera.
Детали
Говоря о двух днях взрывов электронных коммуникационных устройств, в которых Ливан обвиняет Израиль, лидер Хезболлы назвал это актом войны, "террористическим актом" и "резней".
Нет сомнений в том, что мы подверглись серьезному удару в плане безопасности и гуманитарной ситуации, беспрецедентному в истории нашего сопротивления и конфликта с врагом. В течение двух дней враг хотел убить 5000 человек. Эти взрывы были большой террористической операцией, актом геноцида и резней, равносильной объявлению войны
Насралла признал, что "беспрецедентное" нападение стало большим ударом по безопасности организации. Он заявил, что группировка создала ряд следственных комитетов, которые изучают различные сценарии развития событий.
Напомним
В день выступления лидера Хезболлы Израиль нанёс серию авиаударов по территории южного Ливана. А во время трансляции жители Бейрута заметили израильские истребители, которые на малой высоте пролетели над столицей Ливана.
Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном19 сентября 2024, 10:36 • 125525 просмотров