Израиль по меньшей мере 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане - СМИ

Израиль причастен к операции по подрыву пейджеров в Ливане и готовил ее по меньшей мере 15 лет, пытаясь взять под свой контроль источники поставок этих устройств в страну. Как пишет УНН, об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает ABC News.

Детали

В планировании этой атаки участвовали подставные компании, которые создавала израильская разведка, где сотрудники предприятий не знали, на кого они работали. Легальную компанию на нескольких уровнях прикрывала израильская разведка.

По данным источников, в пейджеры было заложено от одной до двух унций взрывчатки и дистанционный детонатор для осуществления взрыва.

Ранее сообщалось, что пейджеры могли быть произведены BAC Consulting - это венгерская компания, которая заключила контракт на производство пейджеров от имени Gold Apollo в Тайване. Однако представитель венгерского правительства сообщил ABC News, что пейджеры никогда не были в Венгрии, а компания была "торговым посредником, без производственных или операционных мощностей в Венгрии".

Напомним

17 сентября сотни членов Хезболлы пострадали от взрывов пейджеров в Ливане. Инциденты произошли после получения новых сообщений, вызвав панику по всей стране. Через день прозвучала новая серия взрывов - сдетонировали радиостанции. Лидер Хезболлы Хасан Насралла в речи по телевидению назвал атаки на страну с использованием пейджеров и раций актом терроризма, равнозначным объявлению войны.

Засновник тайванської компанії офіційно підтвердив, що пейджери, які вибухнули у членів Хезболли, були виготовлені в Європі

Днем 19 сентября израильские самолеты совершили серию ударов по объектам Хезболлы на юге Ливана. ЦАХАЛ заявляет, что атаки направлены на уничтожение потенциала террористической группировки и создание безопасности на севере страны. Вечером 19 сентября ЦАХАЛ нанес дополнительные удары по сотням пусковых установок Хезболлы в Ливане, готовых к использованию для обстрела Израиля.

Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном