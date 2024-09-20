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ЦАХАЛ завдав ударів по сотнях пускових установок "Хезболли" в Лівані

ЦАХАЛ завдав ударів по сотнях пускових установок "Хезболли" в Лівані

Київ • УНН

 • 12596 перегляди

Ізраїльська армія атакувала близько 100 пускових установок та інфраструктуру "Хезболли" в Лівані. Знищено приблизно 1000 ракетних установок, готових до обстрілу Ізраїлю.

Ввечері 19 вересня ЦАХАЛ за вказівкою ізраїльської розвідки  завдав ударів по сотнях пускових установок "Хезболли" у Лівані, готових до використання для обстрілу Ізраїлю. Про це йдеться у заяві ізраїльської армії у Telegram, передає УНН

ВПС Ізраїлю вразили близько 100 пускових установок і додаткові об'єкти терористичної інфраструктури, що складаються приблизно з 1000 ракетних установок, які були готові найближчим часом відкрити вогонь по ізраїльській території.

- йдеться у заяві ЦАХАЛу.

Як зазначається у заяві, ЦАХАЛ продовжить операції зі знищення інфраструктури та можливостей терористичної організації "Хезболла", щоб захистити державу Ізраїль.

Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном19.09.24, 13:36 • 155483 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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