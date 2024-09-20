ЦАХАЛ завдав ударів по сотнях пускових установок "Хезболли" в Лівані
Київ • УНН
Ізраїльська армія атакувала близько 100 пускових установок та інфраструктуру "Хезболли" в Лівані. Знищено приблизно 1000 ракетних установок, готових до обстрілу Ізраїлю.
Ввечері 19 вересня ЦАХАЛ за вказівкою ізраїльської розвідки завдав ударів по сотнях пускових установок "Хезболли" у Лівані, готових до використання для обстрілу Ізраїлю. Про це йдеться у заяві ізраїльської армії у Telegram, передає УНН.
ВПС Ізраїлю вразили близько 100 пускових установок і додаткові об'єкти терористичної інфраструктури, що складаються приблизно з 1000 ракетних установок, які були готові найближчим часом відкрити вогонь по ізраїльській території.
Як зазначається у заяві, ЦАХАЛ продовжить операції зі знищення інфраструктури та можливостей терористичної організації "Хезболла", щоб захистити державу Ізраїль.
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