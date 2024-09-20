ЦАХАЛ нанес удары по сотням пусковых установок "Хезболлы" в Ливане

Вечером 19 сентября ЦАХАЛ по указанию израильской разведки нанес удары по сотням пусковых установок «Хезболлы» в Ливане, готовых к использованию для обстрела Израиля. Об этом говорится в заявлении израильской армии в Telegram, передает УНН.

ВВС Израиля поразили около 100 пусковых установок и дополнительные объекты террористической инфраструктуры, состоящие примерно из 1000 ракетных установок, которые были готовы в ближайшее время открыть огонь по израильской территории. - говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Как отмечается в заявлении, ЦАХАЛ продолжит операции по уничтожению инфраструктуры и возможностей террористической организации «Хезболла», чтобы защитить государство Израиль.

Експерт: підрив пейджерів Хезболли - один із кроків Ізраїлю до Третьої війни з Ліваном