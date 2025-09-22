Італію охопили пропалестинські протести: блокування портів і сутички в Мілані

У різних містах Італії страйкують портові робітники, намагаючись не допустити перевезення зброї до Ізраїлю. У Генуї, Ліворно та Трієсті вони заблокували порти, а в центрі Мілана пропалестинський протест переріс у сутички з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У понеділок, 22 вересня, портові робітники, що страйкують, заблокували під'їзні шляхи до портів Італії. Вони кажуть, що "прагнуть запобігти використанню Італії як перевалкового пункту для перевезення зброї та інших постачання до Ізраїлю, який воює з ХАМАС у Газі".

Поліцейські у спецспорядженні для розгону заворушень застосували сльозогінний газ і вступили в сутички з демонстрантами біля центрального вокзалу Мілана - повідомив очевидець Reuters.

Водночас італійські ЗМІ повідомляють, що демонстранти намагалися зупинити рух на автомагістралі поблизу міста Болонья. У Неаполі відбулися сутички з поліцією, коли протестувальники силою прорвались до головного залізничного вокзалу. Деякі з них ненадовго вийшли на колії, що спричинило затримки руху транспорту, пише видання.

На протести вийшли у багатьох італійських містах. Через страйки профспілок закрили школи та частково зупинили роботу громадського транспорту.

Зокрема у Генуї зібралось кілька сотень протестувальників навколо порту, які махали палестинським прапором. На узбережжі у Ліворно вхід до порту був заблокований протестуючими робітниками. Подібний протест відбувся також у Трієсті, на північному сході.

Палестинський народ продовжує давати нам ще один урок гідності та опору. Ми вчимося у них і намагаємося зробити свій внесок - сказав Рікі, протестувальник у Генуї з низової профспілки під назвою "Автономний колектив портових робітників".

Через страйки деякі регіональні поїзди до Рима затримувалися або були скасовані, проте метрополітен працював у звичному режимі. У Мілані, фінансовому центрі Італії, більшість ліній метро також залишалися відкритими.

Сьогоднішній страйк спричиняє скасування лише обмеженої кількості поїздів. Політична мобілізація ультралівих профспілкових діячів не може зашкодити мільйонам працівників - сказав Міністр транспорту Маттео Сальвіні.

Уряд прем'єр-міністра Джорджії Мелоні традиційно підтримує Ізраїль у Європі та виключає можливість наслідувати приклад інших західних країн, визнаючи палестинську державу, зазначає видання.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Ізраїль посилив сухопутні, військово-повітряні та військово-морські сили на період святкування єврейського Нового року, що триватиме з 22 вересня до середини жовтня. Це рішення ухвалене після розслідування подій 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС скористалися мінімальною присутністю військ.