Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 16656 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 26144 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 42868 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 43930 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 25627 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 43360 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23896 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34405 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 48175 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Італію охопили пропалестинські протести: блокування портів і сутички в Мілані

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Портові робітники в Італії страйкують, блокуючи порти Генуї, Ліворно та Трієста, щоб запобігти перевезенню зброї до Ізраїлю. У Мілані пропалестинський протест переріс у сутички з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ.

Італію охопили пропалестинські протести: блокування портів і сутички в Мілані

У різних містах Італії страйкують портові робітники, намагаючись не допустити перевезення зброї до Ізраїлю. У Генуї, Ліворно та Трієсті вони заблокували порти, а в центрі Мілана пропалестинський протест переріс у сутички з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У понеділок, 22 вересня, портові робітники, що страйкують, заблокували під'їзні шляхи до портів Італії. Вони кажуть, що "прагнуть запобігти використанню Італії як перевалкового пункту для перевезення зброї та інших постачання до Ізраїлю, який воює з ХАМАС у Газі".

Поліцейські у спецспорядженні для розгону заворушень застосували сльозогінний газ і вступили в сутички з демонстрантами біля центрального вокзалу Мілана

- повідомив очевидець Reuters.

Водночас італійські ЗМІ повідомляють, що демонстранти намагалися зупинити рух на автомагістралі поблизу міста Болонья. У Неаполі відбулися сутички з поліцією, коли протестувальники силою прорвались до головного залізничного вокзалу. Деякі з них ненадовго вийшли на колії, що спричинило затримки руху транспорту, пише видання.

На протести вийшли у багатьох італійських містах. Через страйки профспілок закрили школи та частково зупинили роботу громадського транспорту.

Зокрема у Генуї зібралось кілька сотень протестувальників навколо порту, які махали палестинським прапором. На узбережжі у Ліворно вхід до порту був заблокований протестуючими робітниками. Подібний протест відбувся також у Трієсті, на північному сході.

Палестинський народ продовжує давати нам ще один урок гідності та опору. Ми вчимося у них і намагаємося зробити свій внесок

 - сказав Рікі, протестувальник у Генуї з низової профспілки під назвою "Автономний колектив портових робітників".

Через страйки деякі регіональні поїзди до Рима затримувалися або були скасовані, проте метрополітен працював у звичному режимі. У Мілані, фінансовому центрі Італії, більшість ліній метро також залишалися відкритими.

Сьогоднішній страйк спричиняє скасування лише обмеженої кількості поїздів. Політична мобілізація ультралівих профспілкових діячів не може зашкодити мільйонам працівників

- сказав Міністр транспорту Маттео Сальвіні.

Уряд прем'єр-міністра Джорджії Мелоні традиційно підтримує Ізраїль у Європі та виключає можливість наслідувати приклад інших західних країн, визнаючи палестинську державу, зазначає видання.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Ізраїль посилив сухопутні, військово-повітряні та військово-морські сили на період святкування єврейського Нового року, що триватиме з 22 вересня до середини жовтня. Це рішення ухвалене після розслідування подій 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС скористалися мінімальною присутністю військ.

Альона Уткіна

