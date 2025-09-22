Италию охватили пропалестинские протесты: блокировка портов и столкновения в Милане

$41.250.00
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 16501 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
11:25 • 25986 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 42709 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
22 сентября, 07:19 • 43791 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 25599 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 43284 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23875 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
21 сентября, 12:26 • 34393 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 48168 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
ССО подтвердили поражение обнаруженного в Калужской области российского ЗРК С-400 "Триумф"22 сентября, 08:22 • 4828 просмотра
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto22 сентября, 10:21 • 17210 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 12389 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 24639 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск11:27 • 17318 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 24717 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
11:25 • 25994 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 42721 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 07:19 • 43801 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 43291 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto11:26 • 24717 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 12441 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 34199 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 85086 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 107792 просмотра
Италию охватили пропалестинские протесты: блокировка портов и столкновения в Милане

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Портовые рабочие в Италии бастуют, блокируя порты Генуи, Ливорно и Триеста, чтобы предотвратить перевозку оружия в Израиль. В Милане пропалестинский протест перерос в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Италию охватили пропалестинские протесты: блокировка портов и столкновения в Милане

В разных городах Италии бастуют портовые рабочие, пытаясь не допустить перевозки оружия в Израиль. В Генуе, Ливорно и Триесте они заблокировали порты, а в центре Милана пропалестинский протест перерос в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В понедельник, 22 сентября, бастующие портовые рабочие заблокировали подъездные пути к портам Италии. Они говорят, что "стремятся предотвратить использование Италии в качестве перевалочного пункта для перевозки оружия и других поставок в Израиль, который воюет с ХАМАС в Газе".

Полицейские в спецснаряжении для разгона беспорядков применили слезоточивый газ и вступили в столкновения с демонстрантами возле центрального вокзала Милана

- сообщил очевидец Reuters.

В то же время итальянские СМИ сообщают, что демонстранты пытались остановить движение на автомагистрали вблизи города Болонья. В Неаполе произошли столкновения с полицией, когда протестующие силой прорвались к главному железнодорожному вокзалу. Некоторые из них ненадолго вышли на пути, что вызвало задержки движения транспорта, пишет издание.

На протесты вышли во многих итальянских городах. Из-за забастовок профсоюзов закрыли школы и частично остановили работу общественного транспорта.

В частности, в Генуе собралось несколько сотен протестующих вокруг порта, которые махали палестинским флагом. На побережье в Ливорно вход в порт был заблокирован протестующими рабочими. Подобный протест состоялся также в Триесте, на северо-востоке.

Палестинский народ продолжает давать нам еще один урок достоинства и сопротивления. Мы учимся у них и стараемся внести свой вклад

 - сказал Рики, протестующий в Генуе из низового профсоюза под названием "Автономный коллектив портовых рабочих".

Из-за забастовок некоторые региональные поезда в Рим задерживались или были отменены, однако метрополитен работал в обычном режиме. В Милане, финансовом центре Италии, большинство линий метро также оставались открытыми.

Сегодняшняя забастовка приводит к отмене лишь ограниченного количества поездов. Политическая мобилизация ультралевых профсоюзных деятелей не может навредить миллионам работников

- сказал Министр транспорта Маттео Сальвини.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони традиционно поддерживает Израиль в Европе и исключает возможность последовать примеру других западных стран, признавая палестинское государство, отмечает издание.

Напомним

Ранее УНН писал, что Израиль усилил сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы на период празднования еврейского Нового года, который продлится с 22 сентября до середины октября. Это решение принято после расследования событий 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС воспользовались минимальным присутствием войск.

Алена Уткина

Новости Мира
Неаполь
Израиль
Триест
Джорджия Мелони
Reuters
Рим
Милан
Италия
Сектор Газа