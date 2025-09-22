Италию охватили пропалестинские протесты: блокировка портов и столкновения в Милане

В разных городах Италии бастуют портовые рабочие, пытаясь не допустить перевозки оружия в Израиль. В Генуе, Ливорно и Триесте они заблокировали порты, а в центре Милана пропалестинский протест перерос в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В понедельник, 22 сентября, бастующие портовые рабочие заблокировали подъездные пути к портам Италии. Они говорят, что "стремятся предотвратить использование Италии в качестве перевалочного пункта для перевозки оружия и других поставок в Израиль, который воюет с ХАМАС в Газе".

Полицейские в спецснаряжении для разгона беспорядков применили слезоточивый газ и вступили в столкновения с демонстрантами возле центрального вокзала Милана - сообщил очевидец Reuters.

В то же время итальянские СМИ сообщают, что демонстранты пытались остановить движение на автомагистрали вблизи города Болонья. В Неаполе произошли столкновения с полицией, когда протестующие силой прорвались к главному железнодорожному вокзалу. Некоторые из них ненадолго вышли на пути, что вызвало задержки движения транспорта, пишет издание.

На протесты вышли во многих итальянских городах. Из-за забастовок профсоюзов закрыли школы и частично остановили работу общественного транспорта.

В частности, в Генуе собралось несколько сотен протестующих вокруг порта, которые махали палестинским флагом. На побережье в Ливорно вход в порт был заблокирован протестующими рабочими. Подобный протест состоялся также в Триесте, на северо-востоке.

Палестинский народ продолжает давать нам еще один урок достоинства и сопротивления. Мы учимся у них и стараемся внести свой вклад - сказал Рики, протестующий в Генуе из низового профсоюза под названием "Автономный коллектив портовых рабочих".

Из-за забастовок некоторые региональные поезда в Рим задерживались или были отменены, однако метрополитен работал в обычном режиме. В Милане, финансовом центре Италии, большинство линий метро также оставались открытыми.

Сегодняшняя забастовка приводит к отмене лишь ограниченного количества поездов. Политическая мобилизация ультралевых профсоюзных деятелей не может навредить миллионам работников - сказал Министр транспорта Маттео Сальвини.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони традиционно поддерживает Израиль в Европе и исключает возможность последовать примеру других западных стран, признавая палестинское государство, отмечает издание.

Напомним

