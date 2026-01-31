ISW: кремль не погоджується з США щодо єдиного питання про Донбасс на мирних переговорах
Київ • УНН
кремль не погоджується з позицією США, що територіальний контроль над Донецькою областю є єдиним невирішеним питанням на переговорах. Помічник президента рф юрій ушаков заявив, що територіальні питання важливі, але багато інших залишаються на порядку денному.
кремль не погодився з позицією США, що територіальний контроль над Донецькою областю залишається єдиним невирішеним питанням на мирних переговорах між США, Україною та росією. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики нагадують про заяву державного секретаря США Марко Рубіо, за словами якого Україна та росія "звузили" мирні переговори лише до "одного центрального питання", яке стосується Донецької області.
Помічник президента росії юрій ушаков, який часто є єдиним кремлівським чиновником, який коментує американсько-російські переговори в останні місяці, не погодився з характеристикою мирного процесу, яку озвучив Рубіо, заявивши, що територіальні питання є "найважливішими", але "багато інших питань залишаються" на порядку денному
В ISW оцінюють, що коментарі ушакова свідчать про те, що кремль продовжує встановлювати умови щодо внутрішньої інформації, ймовірно, намагаючись виправдати відмову росії йти на поступки для мирного врегулювання шляхом переговорів.
Нагадаємо
Помічник путіна юрій ушаков заявив про готовність росії до зустрічі із Зеленським у москві, якщо той готовий до переговорів. російська сторона гарантує безпеку та умови для роботи, але вимагає підготовленості та орієнтації на результат.
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian27.11.25, 03:14 • 23778 переглядiв