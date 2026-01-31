$42.850.08
30 січня, 18:51 • 15427 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 27660 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 27543 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 20076 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 20099 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 19721 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 20739 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 21277 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 22298 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 26326 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

ISW: кремль не погоджується з США щодо єдиного питання про Донбасс на мирних переговорах

Київ • УНН

 • 56 перегляди

кремль не погоджується з позицією США, що територіальний контроль над Донецькою областю є єдиним невирішеним питанням на переговорах. Помічник президента рф юрій ушаков заявив, що територіальні питання важливі, але багато інших залишаються на порядку денному.

ISW: кремль не погоджується з США щодо єдиного питання про Донбасс на мирних переговорах

кремль не погодився з позицією США, що територіальний контроль над Донецькою областю залишається єдиним невирішеним питанням на мирних переговорах між США, Україною та росією. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики нагадують про заяву державного секретаря США Марко Рубіо, за словами якого Україна та росія "звузили" мирні переговори лише до "одного центрального питання", яке стосується Донецької області.

Помічник президента росії юрій ушаков, який часто є єдиним кремлівським чиновником, який коментує американсько-російські переговори в останні місяці, не погодився з характеристикою мирного процесу, яку озвучив Рубіо, заявивши, що територіальні питання є "найважливішими", але "багато інших питань залишаються" на порядку денному

- вказується у статті.

В ISW оцінюють, що коментарі ушакова свідчать про те, що кремль продовжує встановлювати умови щодо внутрішньої інформації, ймовірно, намагаючись виправдати відмову росії йти на поступки для мирного врегулювання шляхом переговорів.

Нагадаємо

Помічник путіна юрій ушаков заявив про готовність росії до зустрічі із Зеленським у москві, якщо той готовий до переговорів. російська сторона гарантує безпеку та умови для роботи, але вимагає підготовленості та орієнтації на результат.

"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian27.11.25, 03:14 • 23778 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Марко Рубіо
Інститут вивчення війни
Сполучені Штати Америки
Україна