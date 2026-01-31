ISW: кремль не согласен с США по единственному вопросу о Донбассе на мирных переговорах

$42.850.08
51.240.01
ukenru
30 января, 18:51 • 15402 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 27587 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 27471 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 20029 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 20062 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 19700 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 20726 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 21275 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 22293 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 26321 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
4м/с
85%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мерц раскритиковал идею европейских миротворцев в Украине - Politico30 января, 21:27 • 5348 просмотра
"Лопата в руки и чистить снег": лукашенко раскрыл секрет женской красотыPhoto30 января, 21:53 • 7800 просмотра
Стоимость изъятых активов на теневом рынке топлива в прошлом году превысила 250 млн грн - БЭБ30 января, 22:26 • 5442 просмотра
ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя30 января, 23:30 • 10512 просмотра
Украинцы негативно относятся к главам США, Китая и РФ: социологи назвали "лидера"31 января, 00:37 • 10889 просмотра
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 27466 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 19968 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 25316 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 28881 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 85816 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Си Цзиньпин
Манфред Вебер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Париж
Реклама
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 10763 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 11380 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 11984 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto30 января, 15:51 • 13768 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo30 января, 13:24 • 17280 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Сериал
Социальная сеть

ISW: кремль не согласен с США по единственному вопросу о Донбассе на мирных переговорах

Киев • УНН

 • 16 просмотра

кремль не согласен с позицией США, что территориальный контроль над Донецкой областью является единственным нерешенным вопросом на переговорах. Помощник президента рф юрий ушаков заявил, что территориальные вопросы важны, но многие другие остаются на повестке дня.

ISW: кремль не согласен с США по единственному вопросу о Донбассе на мирных переговорах

Кремль не согласился с позицией США, что территориальный контроль над Донецкой областью остается единственным нерешенным вопросом на мирных переговорах между США, Украиной и Россией. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики напоминают о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, по словам которого Украина и Россия "сузили" мирные переговоры только до "одного центрального вопроса", касающегося Донецкой области.

Помощник президента России Юрий Ушаков, который часто является единственным кремлевским чиновником, комментирующим американо-российские переговоры в последние месяцы, не согласился с характеристикой мирного процесса, озвученной Рубио, заявив, что территориальные вопросы являются "важнейшими", но "многие другие вопросы остаются" на повестке дня

- указывается в статье.

В ISW оценивают, что комментарии Ушакова свидетельствуют о том, что Кремль продолжает устанавливать условия относительно внутренней информации, вероятно, пытаясь оправдать отказ России идти на уступки для мирного урегулирования путем переговоров.

Напомним

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил о готовности России к встрече с Зеленским в Москве, если тот готов к переговорам. Российская сторона гарантирует безопасность и условия для работы, но требует подготовленности и ориентации на результат.

"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian27.11.25, 03:14 • 23778 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Марко Рубио
Институт изучения войны
Соединённые Штаты
Украина