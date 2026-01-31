ISW: кремль не согласен с США по единственному вопросу о Донбассе на мирных переговорах
Киев • УНН
кремль не согласен с позицией США, что территориальный контроль над Донецкой областью является единственным нерешенным вопросом на переговорах. Помощник президента рф юрий ушаков заявил, что территориальные вопросы важны, но многие другие остаются на повестке дня.
Кремль не согласился с позицией США, что территориальный контроль над Донецкой областью остается единственным нерешенным вопросом на мирных переговорах между США, Украиной и Россией. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Подробности
Аналитики напоминают о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, по словам которого Украина и Россия "сузили" мирные переговоры только до "одного центрального вопроса", касающегося Донецкой области.
Помощник президента России Юрий Ушаков, который часто является единственным кремлевским чиновником, комментирующим американо-российские переговоры в последние месяцы, не согласился с характеристикой мирного процесса, озвученной Рубио, заявив, что территориальные вопросы являются "важнейшими", но "многие другие вопросы остаются" на повестке дня
В ISW оценивают, что комментарии Ушакова свидетельствуют о том, что Кремль продолжает устанавливать условия относительно внутренней информации, вероятно, пытаясь оправдать отказ России идти на уступки для мирного урегулирования путем переговоров.
Напомним
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил о готовности России к встрече с Зеленским в Москве, если тот готов к переговорам. Российская сторона гарантирует безопасность и условия для работы, но требует подготовленности и ориентации на результат.
