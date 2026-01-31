ISW: кремль не согласен с США по единственному вопросу о Донбассе на мирных переговорах

Кремль не согласился с позицией США, что территориальный контроль над Донецкой областью остается единственным нерешенным вопросом на мирных переговорах между США, Украиной и Россией. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Аналитики напоминают о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, по словам которого Украина и Россия "сузили" мирные переговоры только до "одного центрального вопроса", касающегося Донецкой области.

Помощник президента России Юрий Ушаков, который часто является единственным кремлевским чиновником, комментирующим американо-российские переговоры в последние месяцы, не согласился с характеристикой мирного процесса, озвученной Рубио, заявив, что территориальные вопросы являются "важнейшими", но "многие другие вопросы остаются" на повестке дня