"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian

Обнародование изданием Bloomberg стенограммы разговора специального представителя США Стива Уиткоффа с помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым, в которой тот "научил Кремль наилучшему способу завоевать расположение Трампа", является чрезвычайным случаем. Но не менее интересным является сама утечка материалов и их происхождение. Об этом пишет The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Bloomberg опубликовал стенограмму без имени автора или даты, вероятно, потому, что указание места написания статьи или ее автора может дать подсказки относительно личности источника. Однако, учитывая репутацию агентства относительно тщательной отчетности, можно предположить, что источник считался очень надежным, прежде чем было принято решение о публикации.

На самом деле трудно догадываться. Может быть 100 миллионов разных путей, включая кого-то с российской стороны, кто пытается навредить репутации Уиткоффа - предполагает бывший руководитель московского отделения ЦРУ Даниэль Хоффман.

Издание указывает, что российские разведывательные службы имеют большой опыт перехвата и обнародования конфиденциальных политических звонков, но нет очевидного мотива для Москвы скомпрометировать Ушакова, ключевого помощника Владимира Путина, и Уиткоффа, самого дружественного собеседника России в администрации Трампа. Однако, учитывая сообщения о расколе в кремлевской элите относительно того, кто руководит отношениями с США, ничего нельзя исключать.

Украина может иметь мотив обнародовать звонок – Киев чрезвычайно обеспокоен ролью Уиткоффа в переговорах и стремится подорвать его позицию, а также обнародовать шокирующие масштабы сотрудничества между Кремлем и советником Белого дома. Но риск катастрофической ссоры с американцами, если их поймают, вероятно, заставил бы украинских чиновников задуматься, а также это было бы впечатляющим техническим успехом для украинских ведомств – иметь возможность отслеживать звонок в WhatsApp, который состоялся за пределами территории Украины - говорится в статье.

Авторы со ссылкой на неназванного высокопоставленного бывшего сотрудника разведки отмечают, что хотя звонок могли перехватить любые агентства, наиболее вероятным источником был кто-то из системы США.

Существуют различные способы перехвата звонков, включая традиционные методы радиоэлектронной разведки, кибератаки и доступ к устройствам, поэтому теоретически все возможно, но у меня есть сильное подозрение, что это было сделано со стороны США, и если это так, то есть две организации, которые способны на это – ЦРУ и Агентство национальной безопасности - цитирует издание собеседника.

Авторы утверждают, что в американских разведывательных службах есть много людей, недовольных действующей администрацией и ее политикой в отношении Украины и России, но утечка аудиозаписи звонка была бы сложным и потенциально чрезвычайно опасным шагом для любого "недовольного сотрудника".

Одна примечательная деталь заключается в том, что Bloomberg получил аудиозапись, а не просто стенограмму или отчет о звонке, что свидетельствует о том, что источник был либо непосредственно вовлечен в сбор разведывательных данных, либо занимал достаточно высокую должность, чтобы получить необработанную аудиозапись - говорится в статье.

Другой бывший сотрудник разведки предположил, что за утечкой информации, скорее всего, стояла европейская разведывательная служба, напуганная пророссийской позицией Уиткоффа. При этом удивительно то, что если перехват звонков Ушакова был частью "длительного проникновения", то разглашение информации, вероятно, заставило бы его изменить свои устройства и привычки общения, и таким образом закрыло бы плодотворное окно разведки для любого агентства, которое бы его получило.

"Совсем не удивительно, что любое агентство могло получить эту запись, но чрезвычайно удивительно, что кто-то ее слил", - сказал изданию неназванный бывший чиновник.

Напомним

Накануне Bloomberg обнародовало стенограмму якобы разговора посланника президента США Стива Уиткоффа с помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым, во время которой тот давал советы, как лучше представить предложения РФ по "мирному соглашению" Дональду Трампу.

