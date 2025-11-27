$42.400.03
26 листопада, 15:50
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 26658 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 16171 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 16701 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 12013 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 8172 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 6292 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 9050 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 22536 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 25016 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Bloomberg опубліковав стенограму без жодного імені автора чи дати. Однак, враховуючи репутацію агентства, можна припустити, що джерело вважалося дуже надійним, перш ніж було прийнято рішення про публікацію.

"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian

Оприлюднення виданням Bloomberg стенограми розмови спеціального представника США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим, у які той "навчив кремль найкращому способу здобути прихильність Трампа", є надзвичайним випадком. Але не менш цікавим є сам витік матеріалів та їхнє походження. Про це пише The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Bloomberg опубліковав стенограму без жодного імені автора чи дати, ймовірно, тому, що зазначення місця написання статті або її автора може дати підказки щодо особи джерела. Однак, враховуючи репутацію агентства щодо ретельної звітності, можна припустити, що джерело вважалося дуже надійним, перш ніж було прийнято рішення про публікацію.

Насправді важко здогадуватися. Може бути 100 мільйонів різних шляхів, включаючи когось з російського боку, хто намагається зашкодити репутації Віткоффа

- припускає колишній керівник московського відділку ЦРУ Даніель Гоффман.

Трамп підтвердив візит спецпосланця США Віткоффа до москви для зустрічі з путіним26.11.25, 09:29 • 2696 переглядiв

Видання вказує, що російські розвідувальні служби мають великий досвід перехоплення та оприлюднення конфіденційних політичних дзвінків, але немає очевидного мотиву для москви скомпрометувати ушакова, ключового помічника володимира путіна, та Віткоффа, найдружнішого співрозмовника росії в адміністрації Трампа. Однак, враховуючи повідомлення про розкол у кремлівській еліті щодо того, хто керує відносинами зі США, нічого не можна виключати.

Україна може мати мотив оприлюднити дзвінок – Київ надзвичайно стурбований роллю Віткоффа в переговорах і прагне підірвати його позицію, а також оприлюднити шокуючі масштаби співпраці між кремлем і радником Білого дому. Але ризик катастрофічної сварки з американцями, якщо їх спіймають, ймовірно, змусив би українських чиновників задуматися, а також це було б вражаючим технічним успіхом для українських відомств – мати можливість відстежувати дзвінок у WhatsApp, який відбувся за межами території України

- йдеться у статті.

Автори з посиланням на неназваного високопоставленого колишнього співробітника розвідки зазначає, що хоча дзвінок могли перехопити будь-які агентства, найімовірнішим джерелом був хтось із системи США.

Існують різні способи перехоплення дзвінків, включаючи традиційні методи радіоелектронної розвідки, кібератаки та доступ до пристроїв, тому теоретично все можливо, але я маю сильну підозру, що це було зроблено з боку США, і якщо це так, то є дві організації, які здатні на це – ЦРУ та Агенство національної безпеки

- цитує видання співрозмовника.

У кремлі та Білому домі відреагували на опубліковану "виховну" розмову Віткоффа з помічником путіна26.11.25, 07:44 • 3338 переглядiв

Автори стверджують, що в американських розвідувальних службах є багато людей, незадоволених чинною адміністрацією та її політикою щодо України та росії, але витік аудіозапису дзвінка був би складним і потенційно надзвичайно небезпечним кроком для будь-якого "незадоволеного співробітника".

Одна примітна деталь полягає в тому, що Bloomberg отримав аудіозапис, а не просто стенограму чи звіт про дзвінок, що свідчить про те, що джерело було або безпосередньо залучене до збору розвідувальних даних, або мало достатньо високу посаду, щоб отримати необроблений аудіозапис

- йдеться у статті.

Інший колишній співробітник розвідки припустив, що за витоком інформації, найімовірніше, стояла європейська розвідувальна служба, нажахана проросійською позицією Віткоффа. При цьому дивовижним є те, що якщо перехоплення дзвінків ушакова було частиною "тривалого проникнення", то розголошення інформації, ймовірно, змусило б його змінити свої пристрої та звички спілкування, і таким чином закрило б плідне вікно розвідки для будь-якого агентства, яке б його отримало.

"Зовсім не дивно, що будь-яке агентство могло отримати цей запис, але надзвичайно дивно, що хтось його злив", - сказав виданню неназваний колишній чиновник.

Нагадаємо

Напередодні Bloomberg оприлюднило стенограму нібито розмови посланця президента США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим, під час якої той давав поради, як краще представити пропозиції рф щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

Розмова Віткоффа з ушаковим: Дональд Трамп-молодший відповів критикам спецпредставника президента США26.11.25, 17:11 • 5992 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Агентство національної безпеки
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна