"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian

Оприлюднення виданням Bloomberg стенограми розмови спеціального представника США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим, у які той "навчив кремль найкращому способу здобути прихильність Трампа", є надзвичайним випадком. Але не менш цікавим є сам витік матеріалів та їхнє походження. Про це пише The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Bloomberg опубліковав стенограму без жодного імені автора чи дати, ймовірно, тому, що зазначення місця написання статті або її автора може дати підказки щодо особи джерела. Однак, враховуючи репутацію агентства щодо ретельної звітності, можна припустити, що джерело вважалося дуже надійним, перш ніж було прийнято рішення про публікацію.

Насправді важко здогадуватися. Може бути 100 мільйонів різних шляхів, включаючи когось з російського боку, хто намагається зашкодити репутації Віткоффа - припускає колишній керівник московського відділку ЦРУ Даніель Гоффман.

Видання вказує, що російські розвідувальні служби мають великий досвід перехоплення та оприлюднення конфіденційних політичних дзвінків, але немає очевидного мотиву для москви скомпрометувати ушакова, ключового помічника володимира путіна, та Віткоффа, найдружнішого співрозмовника росії в адміністрації Трампа. Однак, враховуючи повідомлення про розкол у кремлівській еліті щодо того, хто керує відносинами зі США, нічого не можна виключати.

Україна може мати мотив оприлюднити дзвінок – Київ надзвичайно стурбований роллю Віткоффа в переговорах і прагне підірвати його позицію, а також оприлюднити шокуючі масштаби співпраці між кремлем і радником Білого дому. Але ризик катастрофічної сварки з американцями, якщо їх спіймають, ймовірно, змусив би українських чиновників задуматися, а також це було б вражаючим технічним успіхом для українських відомств – мати можливість відстежувати дзвінок у WhatsApp, який відбувся за межами території України - йдеться у статті.

Автори з посиланням на неназваного високопоставленого колишнього співробітника розвідки зазначає, що хоча дзвінок могли перехопити будь-які агентства, найімовірнішим джерелом був хтось із системи США.

Існують різні способи перехоплення дзвінків, включаючи традиційні методи радіоелектронної розвідки, кібератаки та доступ до пристроїв, тому теоретично все можливо, але я маю сильну підозру, що це було зроблено з боку США, і якщо це так, то є дві організації, які здатні на це – ЦРУ та Агенство національної безпеки - цитує видання співрозмовника.

Автори стверджують, що в американських розвідувальних службах є багато людей, незадоволених чинною адміністрацією та її політикою щодо України та росії, але витік аудіозапису дзвінка був би складним і потенційно надзвичайно небезпечним кроком для будь-якого "незадоволеного співробітника".

Одна примітна деталь полягає в тому, що Bloomberg отримав аудіозапис, а не просто стенограму чи звіт про дзвінок, що свідчить про те, що джерело було або безпосередньо залучене до збору розвідувальних даних, або мало достатньо високу посаду, щоб отримати необроблений аудіозапис - йдеться у статті.

Інший колишній співробітник розвідки припустив, що за витоком інформації, найімовірніше, стояла європейська розвідувальна служба, нажахана проросійською позицією Віткоффа. При цьому дивовижним є те, що якщо перехоплення дзвінків ушакова було частиною "тривалого проникнення", то розголошення інформації, ймовірно, змусило б його змінити свої пристрої та звички спілкування, і таким чином закрило б плідне вікно розвідки для будь-якого агентства, яке б його отримало.

"Зовсім не дивно, що будь-яке агентство могло отримати цей запис, але надзвичайно дивно, що хтось його злив", - сказав виданню неназваний колишній чиновник.

Нагадаємо

Напередодні Bloomberg оприлюднило стенограму нібито розмови посланця президента США Стіва Віткоффа з помічником російського диктатора володимира путіна юрієм ушаковим, під час якої той давав поради, як краще представити пропозиції рф щодо "мирної угоди" Дональду Трампу.

