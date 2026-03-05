$43.720.26
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 17161 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 42141 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 77378 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 45955 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 41668 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 67147 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 25703 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49281 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 79906 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ісландія запропонує провести загальнонаціональний референдум щодо вступу до ЄС уже цієї осені

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Уряд Ісландії планує винести на розгляд парламенту законопроєкт про референдум щодо відновлення переговорів про членство в ЄС. Голосування відбудеться наприкінці вересня 2026 року, зумовлене зростанням вартості життя та зміною безпекової архітектури в Європі.

Ісландія запропонує провести загальнонаціональний референдум щодо вступу до ЄС уже цієї осені

Уряд Ісландії планує винести на розгляд парламенту законопроєкт про проведення референдуму щодо відновлення переговорів про членство в Європейському Союзі. За даними ісландського громадського мовника RUV, офіційний документ буде поданий на наступному тижні, а саме голосування, імовірно, відбудеться наприкінці вересня 2026 року. Про це пише УНН.

Деталі

Посилення інтересу до євроінтеграції зумовлене значним зростанням вартості життя всередині країни та зміною безпекової архітектури в Європі через тривалу війну в Україні. Додатковим фактором стали неодноразові заяви президента США Дональда Трампа щодо можливої анексії Гренландії, що змусило офіційний Рейк’явік шукати міцніших союзницьких зв’язків із Брюсселем.

Відновлення діалогу після десятирічної перерви

Прем’єр-міністр Кріструн Фростадоттір під час свого нещодавнього візиту до Варшави підтвердила, що країна готова повернутися до питання вступу, яке було заморожене ще у 2013 році. Тоді ісландська влада відмовилася від переговорів через побоювання втратити контроль над рибальським промислом, проте нинішня геополітична ситуація змушує уряд переглянути колишні пріоритети.

Десять країн Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни з рф05.03.26, 01:15 • 12419 переглядiв

Протягом наступних кількох місяців ми працюватимемо над підготовкою до референдуму – референдуму щодо можливого відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу

– заявила очільниця уряду Фростадоттір під час пресконференції в Польщі.

Опитування громадської думки свідчать про поступове зростання підтримки євроінтеграції, оскільки ісландці вбачають у ЄС гаранта економічної стабільності та захисту від потенційних територіальних зазіхань. Очікується, що осінній референдум стане визначальним моментом для майбутнього статусу острівної держави та її ролі в арктичній безпеці.

Суперечка про нові правила ЄС для бізнесу повертають гіркі спогади про Brexit, Франція проти особливих преференцій Британії - Politico25.02.26, 15:22 • 3192 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Війна в Україні
Ґренландія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Варшава
Ісландія
Брюссель
Україна
Польща