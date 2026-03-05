Ісландія запропонує провести загальнонаціональний референдум щодо вступу до ЄС уже цієї осені

Уряд Ісландії планує винести на розгляд парламенту законопроєкт про проведення референдуму щодо відновлення переговорів про членство в Європейському Союзі. За даними ісландського громадського мовника RUV, офіційний документ буде поданий на наступному тижні, а саме голосування, імовірно, відбудеться наприкінці вересня 2026 року. Про це пише УНН.

Деталі

Посилення інтересу до євроінтеграції зумовлене значним зростанням вартості життя всередині країни та зміною безпекової архітектури в Європі через тривалу війну в Україні. Додатковим фактором стали неодноразові заяви президента США Дональда Трампа щодо можливої анексії Гренландії, що змусило офіційний Рейк’явік шукати міцніших союзницьких зв’язків із Брюсселем.

Відновлення діалогу після десятирічної перерви

Прем’єр-міністр Кріструн Фростадоттір під час свого нещодавнього візиту до Варшави підтвердила, що країна готова повернутися до питання вступу, яке було заморожене ще у 2013 році. Тоді ісландська влада відмовилася від переговорів через побоювання втратити контроль над рибальським промислом, проте нинішня геополітична ситуація змушує уряд переглянути колишні пріоритети.

Десять країн Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни з рф

Протягом наступних кількох місяців ми працюватимемо над підготовкою до референдуму – референдуму щодо можливого відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу – заявила очільниця уряду Фростадоттір під час пресконференції в Польщі.

Опитування громадської думки свідчать про поступове зростання підтримки євроінтеграції, оскільки ісландці вбачають у ЄС гаранта економічної стабільності та захисту від потенційних територіальних зазіхань. Очікується, що осінній референдум стане визначальним моментом для майбутнього статусу острівної держави та її ролі в арктичній безпеці.

Суперечка про нові правила ЄС для бізнесу повертають гіркі спогади про Brexit, Франція проти особливих преференцій Британії - Politico