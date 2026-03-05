$43.720.26
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Исландия предложит провести общенациональный референдум о вступлении в ЕС уже этой осенью

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Правительство Исландии планирует внести на рассмотрение парламента законопроект о референдуме по возобновлению переговоров о членстве в ЕС. Голосование состоится в конце сентября 2026 года, обусловленное ростом стоимости жизни и изменением архитектуры безопасности в Европе.

Исландия предложит провести общенациональный референдум о вступлении в ЕС уже этой осенью

Правительство Исландии планирует внести на рассмотрение парламента законопроект о проведении референдума по возобновлению переговоров о членстве в Европейском Союзе. По данным исландского общественного вещателя RUV, официальный документ будет подан на следующей неделе, а само голосование, вероятно, состоится в конце сентября 2026 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Усиление интереса к евроинтеграции обусловлено значительным ростом стоимости жизни внутри страны и изменением архитектуры безопасности в Европе из-за продолжающейся войны в Украине. Дополнительным фактором стали неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии, что заставило официальный Рейкьявик искать более прочных союзнических связей с Брюсселем.

Возобновление диалога после десятилетнего перерыва

Премьер-министр Криструн Фростадоттир во время своего недавнего визита в Варшаву подтвердила, что страна готова вернуться к вопросу вступления, который был заморожен еще в 2013 году. Тогда исландские власти отказались от переговоров из-за опасений потерять контроль над рыболовным промыслом, однако нынешняя геополитическая ситуация заставляет правительство пересмотреть прежние приоритеты.

Десять стран Европы разработают совместные планы эвакуации населения на случай войны с РФ05.03.26, 01:15 • 12418 просмотров

В течение следующих нескольких месяцев мы будем работать над подготовкой к референдуму – референдуму о возможном возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз

– заявила глава правительства Фростадоттир во время пресс-конференции в Польше.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о постепенном росте поддержки евроинтеграции, поскольку исландцы видят в ЕС гаранта экономической стабильности и защиты от потенциальных территориальных посягательств. Ожидается, что осенний референдум станет определяющим моментом для будущего статуса островного государства и его роли в арктической безопасности.

Спор о новых правилах ЕС для бизнеса возвращает горькие воспоминания о Brexit, Франция против особых преференций Британии - Politico25.02.26, 15:22 • 3192 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Гренландия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Варшава
Исландия
Брюссель
Украина
Польша