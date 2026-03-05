Исландия предложит провести общенациональный референдум о вступлении в ЕС уже этой осенью

Правительство Исландии планирует внести на рассмотрение парламента законопроект о проведении референдума по возобновлению переговоров о членстве в Европейском Союзе. По данным исландского общественного вещателя RUV, официальный документ будет подан на следующей неделе, а само голосование, вероятно, состоится в конце сентября 2026 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Усиление интереса к евроинтеграции обусловлено значительным ростом стоимости жизни внутри страны и изменением архитектуры безопасности в Европе из-за продолжающейся войны в Украине. Дополнительным фактором стали неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии, что заставило официальный Рейкьявик искать более прочных союзнических связей с Брюсселем.

Возобновление диалога после десятилетнего перерыва

Премьер-министр Криструн Фростадоттир во время своего недавнего визита в Варшаву подтвердила, что страна готова вернуться к вопросу вступления, который был заморожен еще в 2013 году. Тогда исландские власти отказались от переговоров из-за опасений потерять контроль над рыболовным промыслом, однако нынешняя геополитическая ситуация заставляет правительство пересмотреть прежние приоритеты.

В течение следующих нескольких месяцев мы будем работать над подготовкой к референдуму – референдуму о возможном возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз – заявила глава правительства Фростадоттир во время пресс-конференции в Польше.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о постепенном росте поддержки евроинтеграции, поскольку исландцы видят в ЕС гаранта экономической стабильности и защиты от потенциальных территориальных посягательств. Ожидается, что осенний референдум станет определяющим моментом для будущего статуса островного государства и его роли в арктической безопасности.

