Ісландія теж відмовляється від участі в Євробаченні: це вже п'ята країна, яка бойкотує конкурс

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
17:30 • 390 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 2070 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 2908 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 7868 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 14012 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 16141 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 17303 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 22233 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 16666 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14413 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
90%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 26944 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 16637 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 19277 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 12871 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 11489 перегляди
Публікації
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 3834 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 11587 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 22226 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 26224 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 40855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Музикант
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 6622 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 7312 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 7232 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 12963 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 27045 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
ChatGPT
Опалення

Ісландія теж відмовляється від участі в Євробаченні: це вже п'ята країна, яка бойкотує конкурс

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Ісландія стане п'ятою країною, яка не відправить учасників на «Євробачення» у Відні у травні наступного року. Відразу після рішення EBU про свій бойкот оголосили Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія.

Ісландія теж відмовляється від участі в Євробаченні: це вже п'ята країна, яка бойкотує конкурс

Ісландія стала п'ятою країною, яка бойкотує "Євробачення". Відмову від участі національна мовна компанія RÚV пояснює розбіжностями, викликаними участю у музичному конкурсі Ізраїлю, передає УНН із посиланням на ВВС.

"Правління RÚV звернулося до EBU з проханням виключити (ізраїльську телерадіокомпанію) KAN з конкурсу, беручи до уваги прецеденти", - йдеться в прес-релізі RÚV.

Ісландія стане п'ятою країною, яка не відправить учасників на "Євробачення" у Відні у травні наступного року. Відразу після рішення EBU про свій бойкот оголосили Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія.

Видання зауважує, що Ісландія виступала на Євробаченні з 1986 року, але жодного разу не вигравала конкурс. Найкращі результати (друге місце) країна показала у 1999-му та 2009 році.

Ізраїль допустили до участі у Євробаченні: Нідерланди, Іспанія та Ірландія бойкотуватимуть конкурс04.12.25, 20:29 • 5796 переглядiв

Нагадаємо 

Стали відомі імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Серед учасників лонглиста, які не потрапили у перелік фіналістів за результатами двох днів прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку Дія у січні. 

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ірландія
Австрія
Ісландія
Словенія
Іспанія
Нідерланди