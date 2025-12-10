Ісландія теж відмовляється від участі в Євробаченні: це вже п'ята країна, яка бойкотує конкурс
Ісландія стане п'ятою країною, яка не відправить учасників на «Євробачення» у Відні у травні наступного року. Відразу після рішення EBU про свій бойкот оголосили Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія.
Ісландія стала п'ятою країною, яка бойкотує "Євробачення". Відмову від участі національна мовна компанія RÚV пояснює розбіжностями, викликаними участю у музичному конкурсі Ізраїлю, передає УНН із посиланням на ВВС.
"Правління RÚV звернулося до EBU з проханням виключити (ізраїльську телерадіокомпанію) KAN з конкурсу, беручи до уваги прецеденти", - йдеться в прес-релізі RÚV.
Видання зауважує, що Ісландія виступала на Євробаченні з 1986 року, але жодного разу не вигравала конкурс. Найкращі результати (друге місце) країна показала у 1999-му та 2009 році.
Стали відомі імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Серед учасників лонглиста, які не потрапили у перелік фіналістів за результатами двох днів прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку Дія у січні.