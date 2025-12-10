Исландия тоже отказывается от участия в Евровидении: это уже пятая страна, бойкотирующая конкурс

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Эксклюзив
17:30 • 1182 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 3736 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 4252 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 9466 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 14972 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 16566 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 17629 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 16787 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14489 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 26691 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.2м/с
90%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве после сообщений о смерти сына Каденюка полиция подтвердила: обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениямиPhoto10 декабря, 08:37 • 17248 просмотра
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУPhoto10 декабря, 09:17 • 19906 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 13689 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 7842 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 12328 просмотра
публикации
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться17:55 • 116 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto16:30 • 4786 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения13:56 • 12326 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 26686 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 41251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Музыкант
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Индия
Германия
Реклама
УНН Lite
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки13:37 • 7088 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto12:35 • 7846 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo12:19 • 7672 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 13694 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo10 декабря, 07:53 • 27717 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ЧатГПТ
Отопление

Исландия тоже отказывается от участия в Евровидении: это уже пятая страна, бойкотирующая конкурс

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Исландия станет пятой страной, которая не отправит участников на "Евровидение" в Вене в мае следующего года. Сразу после решения EBU о своем бойкоте объявили Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения.

Исландия тоже отказывается от участия в Евровидении: это уже пятая страна, бойкотирующая конкурс

Исландия стала пятой страной, бойкотирующей "Евровидение". Отказ от участия национальная вещательная компания RÚV объясняет разногласиями, вызванными участием в музыкальном конкурсе Израиля, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Правление RÚV обратилось к EBU с просьбой исключить (израильскую телерадиокомпанию) KAN из конкурса, принимая во внимание прецеденты", - говорится в пресс-релизе RÚV.

Исландия станет пятой страной, которая не отправит участников на "Евровидение" в Вене в мае следующего года. Сразу после решения EBU о своем бойкоте объявили Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения.

Издание отмечает, что Исландия выступала на Евровидении с 1986 года, но ни разу не выигрывала конкурс. Лучшие результаты (второе место) страна показала в 1999-м и 2009 году.

Израиль допущен к участию в Евровидении: Нидерланды, Испания и Ирландия будут бойкотировать конкурс04.12.25, 20:29 • 5800 просмотров

Напомним 

Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Среди участников лонг-листа, не попавших в перечень финалистов по результатам двух дней прослушивания, проведут рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении Дія в январе. 

Антонина Туманова

Новости Мира
Республика Ирландия
Австрия
Исландия
Словения
Испания
Нидерланды