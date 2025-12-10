Исландия тоже отказывается от участия в Евровидении: это уже пятая страна, бойкотирующая конкурс
Киев • УНН
Исландия станет пятой страной, которая не отправит участников на "Евровидение" в Вене в мае следующего года. Сразу после решения EBU о своем бойкоте объявили Испания, Нидерланды, Ирландия и Словения.
Исландия стала пятой страной, бойкотирующей "Евровидение". Отказ от участия национальная вещательная компания RÚV объясняет разногласиями, вызванными участием в музыкальном конкурсе Израиля, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Правление RÚV обратилось к EBU с просьбой исключить (израильскую телерадиокомпанию) KAN из конкурса, принимая во внимание прецеденты", - говорится в пресс-релизе RÚV.
Издание отмечает, что Исландия выступала на Евровидении с 1986 года, но ни разу не выигрывала конкурс. Лучшие результаты (второе место) страна показала в 1999-м и 2009 году.
