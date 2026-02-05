Індійська Reliance закупила венесуельську нафту вперше за рік - Reuters
Київ • УНН
Індійська Reliance Industries придбала 2 мільйони барелів венесуельської нафти у трейдера Vitol. Це перша закупівля компанії за майже рік після припинення переробки російської нафти.
Індійська компанія Reliance Industries, яка у листопаді заявила про припинення переробки російської нафти на своєму експортно-орієнтованому підприємстві, закупила 2 мільйони барелів венесуельської нафти у трейдера Vitol, з посиланням на торгові джерела у четвер повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Це перша закупівля компанії у американської країни майже протягом року.
Торгові доми Vitol і Trafigura отримали американські ліцензії на продаж мільйонів барелів венесуельської нафти після військової операції США минулого місяця щодо захоплення президента Ніколаса Мадуро та подальшої угоди про постачання з тимчасовим президентом країни Делсі Родрігес.
Нагадаємо
Компанія Reliance Industries частково розвантажила вантаж авіаційного палива в Італії. Це перший експорт Індії до регіону після набрання чинності 21 січня забороною ЄС на нафтопродукти, отримані з російської нафти.
Компанія Reliance управляє двома нафтопереробними заводами на своєму комплексі в Джамнагарі - одним, орієнтованим на експорт, і одним для внутрішнього ринку. 20 листопада компанія заявила про припинення переробки російської нафти на своєму експортно-орієнтованому підприємстві.