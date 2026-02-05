Индийская Reliance закупила венесуэльскую нефть впервые за год - Reuters
Киев • УНН
Индийская Reliance Industries приобрела 2 миллиона баррелей венесуэльской нефти у трейдера Vitol. Это первая закупка компании за почти год после прекращения переработки российской нефти.
Индийская компания Reliance Industries, которая в ноябре заявила о прекращении переработки российской нефти на своем экспортно-ориентированном предприятии, закупила 2 миллиона баррелей венесуэльской нефти у трейдера Vitol, со ссылкой на торговые источники в четверг сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Это первая закупка компании у американской страны почти за год.
Торговые дома Vitol и Trafigura получили американские лицензии на продажу миллионов баррелей венесуэльской нефти после военной операции США в прошлом месяце по захвату президента Николаса Мадуро и последующего соглашения о поставках с временным президентом страны Делси Родригес.
Напомним
Компания Reliance Industries частично разгрузила груз авиационного топлива в Италии. Это первый экспорт Индии в регион после вступления в силу 21 января запрета ЕС на нефтепродукты, полученные из российской нефти.
Компания Reliance управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами на своем комплексе в Джамнагаре - одним, ориентированным на экспорт, и одним для внутреннего рынка. 20 ноября компания заявила о прекращении переработки российской нефти на своем экспортно-ориентированном предприятии.