Индийская Reliance закупила венесуэльскую нефть впервые за год - Reuters

"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Генсек НАТО Марк Рютте посетил Черниговщину и пообщался с местными жителями
5 февраля, 09:20
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
5 февраля, 11:46
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились
5 февраля, 12:00
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой
5 февраля, 12:12
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
13:14
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
15:05
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 10:05
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
4 февраля, 11:15
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
3 февраля, 14:37
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
3 февраля, 14:17
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
5 февраля, 11:46
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок
4 февраля, 23:05
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа
4 февраля, 19:58
Индийская Reliance закупила венесуэльскую нефть впервые за год - Reuters

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Индийская Reliance Industries приобрела 2 миллиона баррелей венесуэльской нефти у трейдера Vitol. Это первая закупка компании за почти год после прекращения переработки российской нефти.

Индийская Reliance закупила венесуэльскую нефть впервые за год - Reuters

Индийская компания Reliance Industries, которая в ноябре заявила о прекращении переработки российской нефти на своем экспортно-ориентированном предприятии, закупила 2 миллиона баррелей венесуэльской нефти у трейдера Vitol, со ссылкой на торговые источники в четверг сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Это первая закупка компании у американской страны почти за год.

Торговые дома Vitol и Trafigura получили американские лицензии на продажу миллионов баррелей венесуэльской нефти после военной операции США в прошлом месяце по захвату президента Николаса Мадуро и последующего соглашения о поставках с временным президентом страны Делси Родригес.

Напомним

Компания Reliance Industries частично разгрузила груз авиационного топлива в Италии. Это первый экспорт Индии в регион после вступления в силу 21 января запрета ЕС на нефтепродукты, полученные из российской нефти.

Компания Reliance управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами на своем комплексе в Джамнагаре - одним, ориентированным на экспорт, и одним для внутреннего рынка. 20 ноября компания заявила о прекращении переработки российской нефти на своем экспортно-ориентированном предприятии.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Венесуэла
Индия
Италия
Соединённые Штаты