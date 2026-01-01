Бізнес зберігає стримані оцінки щодо своєї роботи: які очікування щодо цін та працівників

Український бізнес наприкінці 2025 року зберіг обережні оцінки своєї ділової активності: індекс очікувань у грудні становив 49,2 пункту, залишаючись нижче нейтрального рівня, але став найвищим показником для грудня за всю історію спостережень. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.

Деталі

У грудні 2025 року ІОДА становив 49.2 порівняно з 49.4 в листопаді 2025 року, але був суттєво вищий за рівень грудня 2024 року (45.9) та загалом мав найвище значення в грудні за всі роки з початку опитувань.

Економічну активність підприємств стримували:

подальше погіршення безпекової ситуації;

тривалі відключення електроенергії;

зростання виробничих витрат бізнесу;

руйнування виробничих і логістичних потужностей;

дефіцит кваліфікованих кадрів;

сезонний фактор.

Водночас позитивними чинниками залишалися:

стійкий споживчий попит;

надходження міжнародної допомоги;

збільшення пропозиції продовольчих товарів;

сповільнення темпів інфляції.

Підприємства торгівлі були найоптимістичнішими серед усіх, свої економічні результати вони позитивно оцінили десятий місяць поспіль. Водночас найстриманішими вдруге поспіль були підприємства промисловості.

Підприємства будівництва та торгівлі очікували на помірніше здорожчання цін на продукцію власного виробництва / вартості товарів, закуплених для продажу, на тлі збереження високих темпів зростання закупівельних цін. Натомість підприємства промисловості та сфери послуг підвищили оцінки щодо здорожчання як цін постачальників, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги.

