Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 62889 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 77752 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 33135 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 33444 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 30451 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 25543 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 27437 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21486 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18830 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16994 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Бізнес зберігає стримані оцінки щодо своєї роботи: які очікування щодо цін та працівників

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Індекс очікувань ділової активності українського бізнесу в грудні 2025 року становив 49,2 пункту, що є найвищим показником для грудня за всю історію спостережень. Економічну активність стримували погіршення безпекової ситуації та відключення електроенергії, тоді як стійкий споживчий попит та міжнародна допомога були позитивними чинниками.

Бізнес зберігає стримані оцінки щодо своєї роботи: які очікування щодо цін та працівників

Український бізнес наприкінці 2025 року зберіг обережні оцінки своєї ділової активності: індекс очікувань у грудні становив 49,2 пункту, залишаючись нижче нейтрального рівня, але став найвищим показником для грудня за всю історію спостережень. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.

Деталі

У грудні 2025 року ІОДА становив 49.2 порівняно з 49.4 в листопаді 2025 року, але був суттєво вищий за рівень грудня 2024 року (45.9) та загалом мав найвище значення в грудні за всі роки з початку опитувань.

Економічну активність підприємств стримували:

  • подальше погіршення безпекової ситуації;
    • тривалі відключення електроенергії;
      • зростання виробничих витрат бізнесу;

        руйнування виробничих і логістичних потужностей;

        • дефіцит кваліфікованих кадрів;
          • сезонний фактор.

            Водночас позитивними чинниками залишалися:

            • стійкий споживчий попит;
              • надходження міжнародної допомоги;
                • збільшення пропозиції продовольчих товарів;
                  • сповільнення темпів інфляції.

                    Підприємства торгівлі були найоптимістичнішими серед усіх, свої економічні результати вони позитивно оцінили десятий місяць поспіль. Водночас найстриманішими вдруге поспіль були підприємства промисловості.

                    Підприємства будівництва та торгівлі очікували на помірніше здорожчання цін на продукцію власного виробництва / вартості товарів, закуплених для продажу, на тлі збереження високих темпів зростання закупівельних цін. Натомість підприємства промисловості та сфери послуг підвищили оцінки щодо здорожчання як цін постачальників, так і цін / тарифів на власну продукцію / послуги.

                    Податкова запланувала понад 4,5 тисячі перевірок бізнесу у 2026 році01.01.26, 09:54 • 1486 переглядiв

                    Ольга Розгон

