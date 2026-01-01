Бизнес сохраняет сдержанные оценки своей работы: какие ожидания по ценам и сотрудникам
Киев • УНН
Индекс ожиданий деловой активности украинского бизнеса в декабре 2025 года составил 49,2 пункта, что является самым высоким показателем для декабря за всю историю наблюдений. Экономическую активность сдерживали ухудшение ситуации с безопасностью и отключения электроэнергии, тогда как устойчивый потребительский спрос и международная помощь были положительными факторами.
Украинский бизнес в конце 2025 года сохранил осторожные оценки своей деловой активности: индекс ожиданий в декабре составил 49,2 пункта, оставаясь ниже нейтрального уровня, но стал самым высоким показателем для декабря за всю историю наблюдений. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.
Детали
В декабре 2025 года ИОДА составил 49.2 по сравнению с 49.4 в ноябре 2025 года, но был существенно выше уровня декабря 2024 года (45.9) и в целом имел самое высокое значение в декабре за все годы с начала опросов.
Экономическую активность предприятий сдерживали:
- дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью;
- длительные отключения электроэнергии;
- рост производственных затрат бизнеса;
разрушение производственных и логистических мощностей;
- дефицит квалифицированных кадров;
- сезонный фактор.
В то же время положительными факторами оставались:
- устойчивый потребительский спрос;
- поступление международной помощи;
- увеличение предложения продовольственных товаров;
- замедление темпов инфляции.
Предприятия торговли были самыми оптимистичными среди всех, свои экономические результаты они положительно оценили десятый месяц подряд. В то же время самыми сдержанными второй раз подряд были предприятия промышленности.
Предприятия строительства и торговли ожидали более умеренного удорожания цен на продукцию собственного производства / стоимости товаров, закупленных для продажи, на фоне сохранения высоких темпов роста закупочных цен. Зато предприятия промышленности и сферы услуг повысили оценки относительно удорожания как цен поставщиков, так и цен / тарифов на собственную продукцию / услуги.
