Бизнес сохраняет сдержанные оценки своей работы: какие ожидания по ценам и сотрудникам

$42.350.03
49.790.06
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 65418 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 80933 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 34234 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 34454 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 31242 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 25938 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 27753 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21560 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18892 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 17047 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию1 января, 02:41 • 6270 просмотра
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год05:48 • 10260 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 7908 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 27022 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 4812 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 65418 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 42651 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 81733 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 80225 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 73345 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 16529 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 18193 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 42662 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 19415 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 26343 просмотра
Бизнес сохраняет сдержанные оценки своей работы: какие ожидания по ценам и сотрудникам

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Индекс ожиданий деловой активности украинского бизнеса в декабре 2025 года составил 49,2 пункта, что является самым высоким показателем для декабря за всю историю наблюдений. Экономическую активность сдерживали ухудшение ситуации с безопасностью и отключения электроэнергии, тогда как устойчивый потребительский спрос и международная помощь были положительными факторами.

Бизнес сохраняет сдержанные оценки своей работы: какие ожидания по ценам и сотрудникам

Украинский бизнес в конце 2025 года сохранил осторожные оценки своей деловой активности: индекс ожиданий в декабре составил 49,2 пункта, оставаясь ниже нейтрального уровня, но стал самым высоким показателем для декабря за всю историю наблюдений. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.

Детали

В декабре 2025 года ИОДА составил 49.2 по сравнению с 49.4 в ноябре 2025 года, но был существенно выше уровня декабря 2024 года (45.9) и в целом имел самое высокое значение в декабре за все годы с начала опросов.

Экономическую активность предприятий сдерживали:

  • дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью;
    • длительные отключения электроэнергии;
      • рост производственных затрат бизнеса;

        разрушение производственных и логистических мощностей;

        • дефицит квалифицированных кадров;
          • сезонный фактор.

            В то же время положительными факторами оставались:

            • устойчивый потребительский спрос;
              • поступление международной помощи;
                • увеличение предложения продовольственных товаров;
                  • замедление темпов инфляции.

                    Предприятия торговли были самыми оптимистичными среди всех, свои экономические результаты они положительно оценили десятый месяц подряд. В то же время самыми сдержанными второй раз подряд были предприятия промышленности.

                    Предприятия строительства и торговли ожидали более умеренного удорожания цен на продукцию собственного производства / стоимости товаров, закупленных для продажи, на фоне сохранения высоких темпов роста закупочных цен. Зато предприятия промышленности и сферы услуг повысили оценки относительно удорожания как цен поставщиков, так и цен / тарифов на собственную продукцию / услуги.

                    Налоговая запланировала более 4,5 тысячи проверок бизнеса в 2026 году01.01.26, 09:54 • 1562 просмотра

                    Ольга Розгон

