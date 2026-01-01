Бизнес сохраняет сдержанные оценки своей работы: какие ожидания по ценам и сотрудникам

Украинский бизнес в конце 2025 года сохранил осторожные оценки своей деловой активности: индекс ожиданий в декабре составил 49,2 пункта, оставаясь ниже нейтрального уровня, но стал самым высоким показателем для декабря за всю историю наблюдений. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.

Детали

В декабре 2025 года ИОДА составил 49.2 по сравнению с 49.4 в ноябре 2025 года, но был существенно выше уровня декабря 2024 года (45.9) и в целом имел самое высокое значение в декабре за все годы с начала опросов.

Экономическую активность предприятий сдерживали:

дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью;

длительные отключения электроэнергии;

рост производственных затрат бизнеса;

разрушение производственных и логистических мощностей;

дефицит квалифицированных кадров;

сезонный фактор.

В то же время положительными факторами оставались:

устойчивый потребительский спрос;

поступление международной помощи;

увеличение предложения продовольственных товаров;

замедление темпов инфляции.

Предприятия торговли были самыми оптимистичными среди всех, свои экономические результаты они положительно оценили десятый месяц подряд. В то же время самыми сдержанными второй раз подряд были предприятия промышленности.

Предприятия строительства и торговли ожидали более умеренного удорожания цен на продукцию собственного производства / стоимости товаров, закупленных для продажи, на фоне сохранения высоких темпов роста закупочных цен. Зато предприятия промышленности и сферы услуг повысили оценки относительно удорожания как цен поставщиков, так и цен / тарифов на собственную продукцию / услуги.

