Ілон Маск веде таємні переговори з володимиром путіним з 2022 року - WSJ
Київ • УНН
The Wall Street Journal повідомляє про регулярні контакти Ілона Маска з путіним з 2022 року. Мільярдер обговорює з кремлем бізнес та геополітику, включаючи питання Starlink та України.
Мільярдер, який підтримує Трампа, начебто захистив деякі російські цілі у війні в Україні після спілкування з кремлем.
Пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Контакти Ілона Маска, відомого мільярдера та одного зі столпів космічної діяльності США, а також російського диктатора путіна підтверджені кількома нинішніми та колишніми американськими, європейськими та російськими посадовцями, пише видання. Вказується про дискусії путіним та Маском, які пов’язані з темами бізнесу та геополітичної напруженості. Наприклад, в одній з розмов путін попросив Маска не активувати супутниковий інтернет Starlink над Тайванем, щоб зробити послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну.
Starlink став ключовим фактором зв’язку в Україні, під час початку повномасштабного вторгнення рф. Минулого року стало відомо, що мільярдер відхилив запит у 2022 році на його супутники зв’язку Starlink для сприяння атаці України на російський військовий флот у Чорному морі.
Ми отримали терміновий запит від державних органів щодо активації Starlink до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину докованого російського флоту. .. Якби я прийняв їхній запит, SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту
Більше того, у травні 2022 року глава російського космічного управління заявив у дописі в Telegram, що Маск "відповість як дорослий" за постачання Starlink українському батальйону "Азов". Згодом Маск проводив регулярні розмови з російськими "партнерами". Після цього Маск почав повідомляти позиції, більш близькі до російських. Зокрема почав скаржитися, що SpaceX втрачає гроші, а також те, що його компанія втрачає фінансові термінали в Україні.
Таким чином ,Маск став більш критично ставитися до допомоги Україні у боротьбі з російською агресією.
Наразі, робить висновок WSJ, зближення Маска і представникв кремля, може свідчити про потенційне відновлення дипломатичної взаємодії США з росією за президентства Трампа.
Довідка
Маск, якому в разі перемоги республіканця пропонують обійняти посаду в уряді Трампа, володіє компанією SpaceX, основним виробником ракет для Пентагону і NASA. Як наслідок, він має доступ до конфіденційної інформації США, а це означає, що ймовірний контакт з Путіним викликає занепокоєння американської влади щодо захисту чутливої інформації, враховуючи роль путіна як одного з головних супротивників США.
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Згідно з розслідуванням, з 2022 року Маск налагодив постійний діалог з високопоставленими російськими чиновниками, зокрема з сергієм кирієнком, першим заступником голови адміністрації путіна, якого Міністерство юстиції США звинувачує у поширенні дезінформації з метою послабити підтримку України з боку США.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах створить комісію з ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска. Комісія проведе аудит роботи уряду та надасть рекомендації щодо реформування.
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