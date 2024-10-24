Китай обурений санкціями США проти їх компаній, які постачали БПЛА росії
Київ • УНН
Міністерство торгівлі Китаю висловило протест проти санкцій США щодо китайських компаній, які постачають БПЛА росії. Китай заявив про захист своїх інтересів та назвав санкції неправомірними.
Міністерство торгівлі Китаю висловило обурення щодо санкцій США проти китайських компаній, які займаються виготовленням і постачанням ударних безпілотників для росії, пише УНН.
"Китай рішуче виступає проти односторонніх санкцій і довгострокової юрисдикції з широкими повноваженнями, що не базуються на основі міжнародного права та не мають дозволу Ради Безпеки ООН", - цитує речника міністерства Хе Ядуна агентство Reuters.
В Міністерстві додали, що Китай рішуче захищатиме свої законні права та інтереси.
Нагадаємо
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у коментарі УНН розповів, що останнім часом спостерігається тенденція до збільшення у зброї, якою росія атакує Україну, різноманітних компонентів китайського виробництва. За його словами, у всіх типах російської зброї в ключових системах живлення, керування польотом, навігації тощо містяться іноземні компоненти. Високотехнологічна складова – це 90% мікроелектроніки не російського виробництва. Експертам Інституту вдалося ідентифікувати понад сотню виключно китайських компонентів – це близько 50 встановлених виробників.
Вашингтон 17 жовтня оголосив про санкції проти трьох юридичних та однієї фізичної особи з росії та Китаю. Фігурантів санкційного списку звинуватили у причетності до розробки новітнього китайського БПЛА.
Британія застерегла Китай від постачання зброї рф19.10.24, 02:56 • 20788 переглядiв