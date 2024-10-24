Китай возмущен санкциями США против их компаний, которые поставляли БПЛА россии
Киев • УНН
Министерство торговли Китая выразило протест против санкций США в отношении китайских компаний, которые поставляют БПЛА россии. Китай заявил о защите своих интересов и назвал санкции неправомерными.
Министерство торговли Китая выразило возмущение относительно санкций США против китайских компаний, которые занимаются изготовлением и поставкой ударных беспилотников для россии, пишет УНН.
"Китай решительно выступает против односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции с широкими полномочиями, которые не базируются на основе международного права и не имеют разрешения Совета Безопасности ООН", - цитирует представителя министерства Хэ Ядуна агентство Reuters.
В Министерстве добавили, что Китай решительно будет защищать свои законные права и интересы.
Напомним
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН рассказал, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению в оружии, которым россия атакует Украину, различных компонентов китайского производства. По его словам, во всех типах российского оружия в ключевых системах питания, управления полетом, навигации и т.д. содержатся иностранные компоненты. Высокотехнологичная составляющая - это 90% микроэлектроники не российского производства. Экспертам Института удалось идентифицировать более сотни исключительно китайских компонентов - это около 50 установленных производителей.
Вашингтон 17 октября объявил о санкциях против трех юридических и одного физического лица из России и Китая. Фигурантов санкционного списка обвинили в причастности к разработке новейшего китайского БПЛА.
Британия предостерегла Китай от поставок оружия рф18 октября 2024, 23:56 • 20260 просмотров