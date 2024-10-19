Британия предостерегла Китай от поставок оружия рф

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время визита в Пекин призвал Китай расследовать обвинения в поставках оружия россии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, Ламми заявил, что Великобритания и Китай "совместно заинтересованы в сохранении мира в Европе и прекращении войны" в Украине.

Согласно заявлению британского правительства, поставляя оружие в россию, Китай "рискует навредить отношениям Китая с Европой, в то же время способствуя продолжению российской войны".

Министр иностранных дел призвал Ван И принять все меры для расследования и предотвращения поставок китайских компаний российским военным, - отметили в ведомстве.

Зато китайский государственный телеканал CGTN заявил, что во время встречи стороны лишь "обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, таким как украинский кризис".

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Китай не может подпитывать конфликт в Украине без последствий для своих интересов. Он призвал работать с партнерами над преодолением общих вызовов и защитой ценностей.