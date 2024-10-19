Британія застерегла Китай від постачання зброї рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Британії під час візиту до Пекіну закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї росії. Він попередив, що це може зашкодити відносинам Китаю з Європою.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час візиту до Пекіну закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї росії. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
Під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І, Ламмі заявив, що Велика Британія і Китай "спільно зацікавлені в збереженні миру в Європі та припиненні війни" в Україні.
Згідно із заявою британського уряду, постачаючи зброю до Росії, Китай "ризикує зашкодити відносинам Китаю з Європою, водночас сприяючи продовженню російської війни".
Міністр закордонних справ закликав Ван І вжити всіх заходів для розслідування і запобігання постачанню китайських компаній російським військовим,
Натомість китайський державний телеканал CGTN заявив, що під час зустрічі сторони лише "обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, таких як українська криза".
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Китай не може підживлювати конфлікт в Україні без наслідків для своїх інтересів. Він закликав працювати з партнерами над подоланням спільних викликів та захистом цінностей.