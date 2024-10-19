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MIM-104 Patriot

Британія застерегла Китай від постачання зброї рф

Київ • УНН

 • 20788 перегляди

Міністр закордонних справ Британії під час візиту до Пекіну закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї росії. Він попередив, що це може зашкодити відносинам Китаю з Європою.

Британія застерегла Китай від постачання зброї рф

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час візиту до Пекіну закликав Китай розслідувати звинувачення у постачанні зброї росії. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І, Ламмі заявив, що Велика Британія і Китай "спільно зацікавлені в збереженні миру в Європі та припиненні війни" в Україні.

Згідно із заявою британського уряду, постачаючи зброю до Росії, Китай "ризикує зашкодити відносинам Китаю з Європою, водночас сприяючи продовженню російської війни".

Міністр закордонних справ закликав Ван І вжити всіх заходів для розслідування і запобігання постачанню китайських компаній російським військовим,

- зазначили у відомстві.

Натомість китайський державний телеканал CGTN заявив, що під час зустрічі сторони лише "обмінялися думками з міжнародних і регіональних питань, таких як українська криза".

Нагадаємо

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Китай не може підживлювати конфлікт в Україні без наслідків для своїх інтересів. Він закликав працювати з партнерами над подоланням спільних викликів та захистом цінностей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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