Илон Маск ведет тайные переговоры с Владимиром Путиным с 2022 года - WSJ

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Киев  •  УНН

06:35 • 4144 просмотра

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The Wall Street Journal сообщает о регулярных контактах Илона Маска с Путиным с 2022 года. Миллиардер обсуждает с кремлем бизнес и геополитику, включая вопросы Starlink и Украины.

Миллиардер, поддерживающий Трампа, якобы защитил некоторые российские цели в войне в Украине после общения с кремлем.

Пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Контакты Илона Маска, известного миллиардера и одного из столпов космической деятельности США, а также российского диктатора Путина подтверждены несколькими нынешними и бывшими американскими, европейскими и российскими чиновниками, пишет издание. Указывается о дискуссиях Путиным и Маском, которые связаны с темами бизнеса и геополитической напряженности. Например, в одном из разговоров путин попросил Маска не активировать спутниковый интернет Starlink над Тайванем, чтобы сделать услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Starlink стал ключевым фактором связи в Украине, во время начала полномасштабного вторжения РФ. В прошлом году стало известно, что миллиардер отклонил запрос в 2022 году на его спутники связи Starlink для содействия атаке Украины на российский военный флот в Черном море.

Мы получили срочный запрос от государственных органов по активации Starlink в Севастополь. Очевидным намерением было потопить большую часть докованного российского флота. Если бы я принял их запрос, SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта

- написал бизнесмен.

Более того, в мае 2022 года глава российского космического управления заявил в заметке в Telegram, что Маск "ответит как взрослый" за поставку Starlink украинскому батальону "Азов". Впоследствии Маск проводил регулярные разговоры с российскими "партнерами". После этого Маск начал сообщать позиции, более близкие к российским. В частности начал жаловаться, что SpaceX теряет деньги, а также то, что его компания теряет финансовые терминалы в Украине.

Таким образом, Маск стал более критично относиться к помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

В настоящее время, делает вывод WSJ, сближение Маска и представителей кремля, может свидетельствовать о потенциальном восстановлении дипломатического взаимодействия США с Россией, уже при президентстве Трампа.

Справка

Маск, которому в случае победы республиканца предлагают занять должность в правительстве Трампа, владеет компанией SpaceX, основным производителем ракет для Пентагона и NASA. Как следствие, он имеет доступ к конфиденциальной информации США, а это означает, что вероятный контакт с Путиным вызывает беспокойство американских властей по защите чувствительной информации, учитывая роль Путина как одного из главных противников США.

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Согласно расследованию, с 2022 года Маск наладил постоянный диалог с высокопоставленными российскими чиновниками, в частности с Сергеем Кириенко, первым заместителем главы администрации Путина, которого Министерство юстиции США обвиняет в распространении дезинформации с целью ослабить поддержку Украины со стороны США.

Напомним,

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию по эффективности правительства под руководством Илона Маска. Комиссия проведет аудит работы правительства и предоставит рекомендации по реформированию.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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