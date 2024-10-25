Илон Маск ведет тайные переговоры с Владимиром Путиным с 2022 года - WSJ

Миллиардер, поддерживающий Трампа, якобы защитил некоторые российские цели в войне в Украине после общения с кремлем.

Пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Контакты Илона Маска, известного миллиардера и одного из столпов космической деятельности США, а также российского диктатора Путина подтверждены несколькими нынешними и бывшими американскими, европейскими и российскими чиновниками, пишет издание. Указывается о дискуссиях Путиным и Маском, которые связаны с темами бизнеса и геополитической напряженности. Например, в одном из разговоров путин попросил Маска не активировать спутниковый интернет Starlink над Тайванем, чтобы сделать услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Starlink стал ключевым фактором связи в Украине, во время начала полномасштабного вторжения РФ. В прошлом году стало известно, что миллиардер отклонил запрос в 2022 году на его спутники связи Starlink для содействия атаке Украины на российский военный флот в Черном море.

Мы получили срочный запрос от государственных органов по активации Starlink в Севастополь. Очевидным намерением было потопить большую часть докованного российского флота. Если бы я принял их запрос, SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта - написал бизнесмен.

Более того, в мае 2022 года глава российского космического управления заявил в заметке в Telegram, что Маск "ответит как взрослый" за поставку Starlink украинскому батальону "Азов". Впоследствии Маск проводил регулярные разговоры с российскими "партнерами". После этого Маск начал сообщать позиции, более близкие к российским. В частности начал жаловаться, что SpaceX теряет деньги, а также то, что его компания теряет финансовые терминалы в Украине.

Таким образом, Маск стал более критично относиться к помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

В настоящее время, делает вывод WSJ, сближение Маска и представителей кремля, может свидетельствовать о потенциальном восстановлении дипломатического взаимодействия США с Россией, уже при президентстве Трампа.

Справка

Маск, которому в случае победы республиканца предлагают занять должность в правительстве Трампа, владеет компанией SpaceX, основным производителем ракет для Пентагона и NASA. Как следствие, он имеет доступ к конфиденциальной информации США, а это означает, что вероятный контакт с Путиным вызывает беспокойство американских властей по защите чувствительной информации, учитывая роль Путина как одного из главных противников США.

Китай возмущен санкциями США против их компаний, которые поставляли БПЛА россии

Согласно расследованию, с 2022 года Маск наладил постоянный диалог с высокопоставленными российскими чиновниками, в частности с Сергеем Кириенко, первым заместителем главы администрации Путина, которого Министерство юстиции США обвиняет в распространении дезинформации с целью ослабить поддержку Украины со стороны США.

Напомним,

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию по эффективности правительства под руководством Илона Маска. Комиссия проведет аудит работы правительства и предоставит рекомендации по реформированию.

Путин и Си Цзиньпин обсудили войны в Украине и на Ближнем Востоке на саммите БРИКС