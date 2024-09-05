Трамп обіцяє створити комісію з ефективності уряду на чолі з Маском

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах 5 листопада створить комісію з ефективності уряду, яку очолить мільярдер Ілон Маск. Про це Трамп повідомив під час виступу в Нью-Йоркському економічному клубі, де виклав свою економічну програму. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами Трампа, комісія проведе повний фінансовий та аудиторський аналіз роботи уряду та надасть рекомендації щодо реформування. Вона буде покликана розробити план з усунення шахрайства та неналежних виплат протягом перших шести місяців свого існування.

Ілон Маск заявив, що обговорював з Трампом можливість очолити комісію і готовий служити країні, якщо отримає таку можливість, не потребуючи жодної плати, титулу чи визнання.

Пропозиція Трампа створити комісію викликала критику з боку президента Американської федерації працівників державних установ Еверетта Келлі, який звинуватив Трампа та Маска у намірі скоротити незалежну державну службу та замінити звільнених працівників своїми союзниками.

Доповнення

Уряд США вже має незалежне агентство Government Accountability Office (GAO), яке виконує функції нагляду за державними витратами та ефективністю роботи.

Під час виступу Трамп також повторив свій план скоротити ставку корпоративного податку до 15% з 21%, але лише для компаній, які виробляють продукцію всередині країни. Крім того, він пообіцяв виділити частину федеральних земель для будівництва житла, щоб знизити вартість житла, створивши зони з низькими податками та регуляцією.

Трамп також висловився за створення суверенного фонду для фінансування великих інфраструктурних проєктів, включаючи будівництво автошляхів, аеропортів та виробничих центрів.

На заході були присутні провідні бізнес-лідери, включаючи гендиректора JP Morgan Джеймі Даймона, гендиректора Blackstone Group Стівена Шварцмана та колишнього міністра фінансів Трампа Стівена Мнучіна. Серед відвідувачів був також генеральний директор Cantor Fitzgerald Говард Латник, який є співголовою перехідної команди Трампа.

На виборчій кампанії Трамп часто звинувачував віцепрезидента Камалу Гарріс, кандидатку від демократів, у зростанні цін на товари під час президентства Джо Байдена. Хоча загальна інфляція сповільнилася за останні два роки, багато американців досі невдоволені високими цінами на продукти, паливо та інші товари, згідно з опитуваннями громадської думки.

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