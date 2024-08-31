Трамп проголосує проти поправки про аборти у Флориді

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що голосуватиме проти поправки в його рідному штаті Флорида, яка має закріпити право на аборти в Конституції штату та скасувати поточну заборону на аборти після шести тижнів. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Трамп зробив цю заяву в інтерв'ю Fox News, через день після того, як спричинив плутанину, коли в інтерв'ю NBC News, здавалося, натякнув, що підтримає поправку. Поправка зустрічає сильний опір з боку антиабортних груп, які підтримують кампанію Трампа у виборах 5 листопада проти віцепрезидентки-демократки Камали Гарріс.

"Я думаю, що шість тижнів — це надто короткий термін", — сказав Трамп, додавши, що вважає запропоновану поправку занадто ліберальною. "Тому я буду голосувати проти з цієї причини," — підсумував він.

Камала Гарріс розкритикувала Трампа, заявивши, що він хвалиться своєю роллю в скасуванні конституційного захисту для абортів і проголосує за підтримку "такої жорсткої заборони, яка поширюється ще до того, як багато жінок дізнаються, що вони вагітні".

"Коли я стану президентом і Конгрес ухвалить закон про відновлення репродуктивної свободи, я з гордістю підпишу його. Вибір на цих виборах очевидний", — сказала вона у своїй заяві.

Питання абортів стало ключовим напередодні виборів. Трамп наголошує, що тепер це питання має вирішуватися окремими штатами.

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