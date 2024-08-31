Трамп проголосует против поправки об абортах во Флориде

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в пятницу, что будет голосовать против поправки в его родном штате Флорида, которая должна закрепить право на аборты в Конституции штата и отменить текущий запрет на аборты после шести недель. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Трамп сделал это заявление в интервью Fox News, через день после того, как вызвал путаницу, когда в интервью NBC News, казалось, намекнул, что поддержит поправку. Поправка встречает сильное сопротивление со стороны антиабортных групп, которые поддерживают кампанию Трампа в выборах 5 ноября против вице-президента-демократа Камалы Харрис.

«Я думаю, что шесть недель - это слишком короткий срок», - сказал Трамп, добавив, что считает предложенную поправку слишком либеральной. «Поэтому я буду голосовать против по этой причине,» - подытожил он.

Камала Харрис раскритиковала Трампа, заявив, что он хвастается своей ролью в отмене конституционной защиты для абортов и проголосует за поддержку «такого жесткого запрета, который распространяется еще до того, как многие женщины узнают, что они беременны».

«Когда я стану президентом и Конгресс примет закон о восстановлении репродуктивной свободы, я с гордостью подпишу его. Выбор на этих выборах очевиден», - сказала она в своем заявлении.

Вопрос абортов стал ключевым накануне выборов. Трамп отмечает, что теперь этот вопрос должен решаться отдельными штатами.

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