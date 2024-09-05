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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп обещает создать комиссию по эффективности правительства во главе с Маском

Трамп обещает создать комиссию по эффективности правительства во главе с Маском

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 20:03  •  8782 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию по эффективности правительства под руководством Илона Маска. Комиссия проведет аудит работы правительства и предоставит рекомендации по реформированию.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах 5 ноября создаст комиссию по эффективности правительства, которую возглавит миллиардер Илон Маск. Об этом Трамп сообщил во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе, где изложил свою экономическую программу. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

По словам Трампа, комиссия проведет полный финансовый и аудиторский анализ работы правительства и предоставит рекомендации по реформированию. Она будет призвана разработать план по устранению мошенничества и ненадлежащих выплат в течение первых шести месяцев своего существования.

Илон Маск заявил, что обсуждал с Трампом возможность возглавить комиссию и готов служить стране, если получит такую возможность, не требуя никакой платы, титула или признания.

Предложение Трампа создать комиссию вызвало критику со стороны президента Американской федерации работников государственных учреждений Эверетта Келли, который обвинил Трампа и Маска в намерении сократить независимую государственную службу и заменить уволенных работников своими союзниками.

Дополнение

Правительство США уже имеет независимое агентство Government Accountability Office (GAO), которое выполняет функции надзора за государственными расходами и эффективностью работы.

Во время выступления Трамп также повторил свой план сократить ставку корпоративного налога до 15% с 21%, но только для компаний, которые производят продукцию внутри страны. Кроме того, он пообещал выделить часть федеральных земель для строительства жилья, чтобы снизить стоимость жилья, создав зоны с низкими налогами и регуляцией.

Трамп также высказался за создание суверенного фонда для финансирования крупных инфраструктурных проектов, включая строительство автодорог, аэропортов и производственных центров.

На мероприятии присутствовали ведущие бизнес-лидеры, включая гендиректора JP Morgan Джейми Даймона, гендиректора Blackstone Group Стивена Шварцмана и бывшего министра финансов Трампа Стивена Мнучина. Среди посетителей был также генеральный директор Cantor Fitzgerald Говард Латник, который является сопредседателем переходной команды Трампа.

На избирательной кампании Трамп часто обвинял вице-президента Камалу Харрис, кандидата от демократов, в росте цен на товары во время президентства Джо Байдена. Хотя общая инфляция замедлилась за последние два года, многие американцы до сих пор недовольны высокими ценами на продукты, топливо и другие товары, согласно опросам общественного мнения.

Трамп проголосує проти поправки про аборти у Флориді30 августа 2024, 23:22 • 25938 просмотров

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