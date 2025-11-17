$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 14668 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 13430 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
06:27 • 11193 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
05:28 • 15014 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 13453 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 24217 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41190 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 33607 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64326 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32557 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety

Київ • УНН

 • 1352 перегляди

Фільм "Ілюзія обману 3" від Lionsgate зібрав 75,5 млн доларів у світовому прокаті, посівши перше місце. Водночас фільм Paramount "Людина, що біжить" провалився, зібравши лише 11,2 млн доларів при бюджеті 110 млн.

"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety

Фільм "Ілюзія обману 3" (Now You See Me: Now You Don't) від Lionsgate посів перше місце у світовому прокаті, зібравши 75,5 млн доларів, а фільм Paramount "Людина, що біжить" провалився у світовому прокаті, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Третій фільм "Ілюзія обману 3", який вийшов майже через десять років після виходу попередньої частини серії, мав хороші показники в іноземних глядачів - посівши перше місце в домашньому прокаті, він зібрав 54,2 млн доларів у 64 країнах світу. Серед країн, які зібрали найбільше касових зборів, - Китай (19,2 млн доларів), Південна Корея (3,9 млн доларів), Франція (3,5 млн доларів) і Велика Британія (3,2 млн доларів). Рубен Флейшер зняв фільм "Ілюзія обману 3", і в ньому знову з'явилися такі класики франшизи, як Джессі Айзенберг, Вуді Гаррельсон, Айла Фішер та Дейв Франко, які зіграли групу ілюзіоністів, схожих на Робін Гуда. Виробництво фільму коштувало 90 мільйонів доларів.

Фільм Sony "Вбивця демонів: Замок Нескінченності" (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle) стартував у Китаї з вражаючими зборами 52,4 мільйона доларів. Тепер він посідає п'яте місце у рейтингу найкасовіших фільмів 2025 року, зібравши майже 730 мільйонів доларів.

Фільм Paramount "Людина, що біжить" (The Running Man), екранізація антиутопічного роману Стівена Кінга з рейтингом R, провалився у світовому прокаті. Після провального старту в домашньому прокаті 17 мільйонів доларів, фільм зібрав у міжнародному прокаті 11,2 мільйона доларів на 58 міжнародних ринках. Це, як пише видання, "катастрофічний результат", враховуючи бюджет фільму у 110 мільйонів доларів. Режисером фільму виступив Едгар Райт, який раніше зняв "Малюка на драйві" (Baby Driver) та "Зомбі на ім'я Шон" (Shaun of the Dead), а головну роль зіграв Глен Павелл. Головними ринками збуту "Людини, що біжить" стали Велика Британія (3,3 млн доларів), Німеччина (1,1 млн доларів) та Австралія (1 млн доларів).

А фільм Warner Bros. "Одна битва за іншою" (One Battle After Another) подолав позначку 200 млн доларів у світовому прокаті, зібравши ще 1,4 млн доларів у міжнародному прокаті. Трилер зняв Пол Томас Андерсон, у головних ролях - Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн та Чейз Інфініті. Фільм отримав одні з найкращих відгуків року, але бюджет у 140 млн доларів робить його одним із найбільших провалів 2025 року. Власники кінотеатрів залишають собі половину виторгу від продажу квитків, а Warner Bros витратила десятки мільйонів понад виробничі витрати на просування фільму, що призвело до великих збитків, пише видання.

