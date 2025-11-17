$42.040.02
Эксклюзив
07:00 • 14539 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 13313 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 11084 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 14905 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 13366 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 24178 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41158 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33605 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 64239 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32557 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Графики отключений электроэнергии
«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Фильм «Иллюзия обмана 3» от Lionsgate собрал 75,5 млн долларов в мировом прокате, заняв первое место. В то же время фильм Paramount «Бегущий человек» провалился, собрав всего 11,2 млн долларов при бюджете 110 млн.

«Иллюзия обмана 3» лидирует в мировом прокате, тогда как «Бегущий человек» провалился – Variety

Фильм Lionsgate «Иллюзия обмана 3» (Now You See Me: Now You Don't) занял первое место в мировом прокате, собрав 75,5 млн долларов, а фильм Paramount «Бегущий человек» провалился в мировом прокате, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Третий фильм «Иллюзия обмана 3», вышедший почти через десять лет после выхода предыдущей части серии, показал хорошие результаты у иностранных зрителей — заняв первое место в домашнем прокате, он собрал 54,2 млн долларов в 64 странах мира. Среди стран, собравших наибольшие кассовые сборы, — Китай (19,2 млн долларов), Южная Корея (3,9 млн долларов), Франция (3,5 млн долларов) и Великобритания (3,2 млн долларов). Рубен Флейшер снял фильм «Иллюзия обмана 3», и в нем снова появились такие классики франшизы, как Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер и Дэйв Франко, сыгравшие группу иллюзионистов, похожих на Робин Гуда. Производство фильма стоило 90 миллионов долларов.

Фильм Sony «Убийца демонов: Замок Бесконечности» (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle) стартовал в Китае с впечатляющими сборами 52,4 миллиона долларов. Теперь он занимает пятое место в рейтинге самых кассовых фильмов 2025 года, собрав почти 730 миллионов долларов.

Фильм Paramount «Бегущий человек» (The Running Man), экранизация антиутопического романа Стивена Кинга с рейтингом R, провалился в мировом прокате. После провального старта в домашнем прокате в 17 миллионов долларов, фильм собрал в международном прокате 11,2 миллиона долларов на 58 международных рынках. Это, как пишет издание, «катастрофический результат», учитывая бюджет фильма в 110 миллионов долларов. Режиссером фильма выступил Эдгар Райт, который ранее снял «Малыша на драйве» (Baby Driver) и «Зомби по имени Шон» (Shaun of the Dead), а главную роль сыграл Глен Пауэлл. Главными рынками сбыта «Бегущего человека» стали Великобритания (3,3 млн долларов), Германия (1,1 млн долларов) и Австралия (1 млн долларов).

А фильм Warner Bros. «Одна битва за другой» (One Battle After Another) преодолел отметку в 200 млн долларов в мировом прокате, собрав еще 1,4 млн долларов в международном прокате. Триллер снял Пол Томас Андерсон, в главных ролях — Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн и Чейз Инфинити. Фильм получил одни из лучших отзывов года, но бюджет в 140 млн долларов делает его одним из крупнейших провалов 2025 года. Владельцы кинотеатров оставляют себе половину выручки от продажи билетов, а Warner Bros потратила десятки миллионов сверх производственных затрат на продвижение фильма, что привело к большим убыткам, пишет издание.

Вышел первый тизер фильма "Дьявол носит Prada 2": яркие кадры12.11.25, 21:06 • 5093 просмотра

Юлия Шрамко

КультураУНН Lite
Режиссер
Фильм
Австралия
Южная Корея
Франция
Великобритания
Германия
Китай