Вышел первый тизер фильма "Дьявол носит Prada 2": яркие кадры
Киев • УНН
Студия 20th Century выпустила тизер "Дьявол носит Prada 2", где Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи возвращаются к своим ролям. Премьера фильма запланирована на 1 мая 2026 года.
Студия 20th Century опубликовала первый тизер "Дьявол носит Prada 2", передает УНН.
Детали
Почти через двадцать лет после своих культовых ролей в ролях Миранды, Энди, Эмили и Найджела — Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи возвращаются на модные улицы Нью-Йорка и в стильные офисы журнала Runway в долгожданном продолжении феномена 2006 года, который определил целое поколение.
Фильм воссоединяет оригинальный актерский состав с режиссером Дэвидом Фрэнкелом и сценаристкой Элин Брош МакКенной, а также представляет совершенно новый список персонажей, включая Кеннета Брану, Симону Эшли, Джастина Теру, Люси Лью, Патрика Брэммолла, Калеба Гирона, Хелен Дж. Шен, Полин Шаламе, Би Джей Новака и Конрада Рикамору. Трейси Томс и Тибор Фельдман также повторяют свои роли "Лили" и "Ирва" из первого фильма.
Продюсером фильма "Дьявол носит Prada 2" является Венди Файнерман, а исполнительными продюсерами — Майкл Бедерман, Карен Розенфельт и МакКенна. Премьера фильма эксклюзивно в кинотеатрах состоится 1 мая 2026 года.
Детали сюжета пока не раскрываются.
"Дьявол носит Prada 2": в актерский состав новой части войдут Люси Лью, Джастин Теру и другие09.07.25, 12:59 • 1639 просмотров