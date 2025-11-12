Вийшов перший тизер фільму "Диявол носить Prada 2": яскраві кадри
Київ • УНН
Студія 20th Century випустила тизер "Диявол носить Prada 2", де Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі повертаються до своїх ролей. Прем'єра фільму запланована на 1 травня 2026 року.
Студія 20th Century опублікувала перший тизер "Диявол носить Prada 2", передає УНН.
Деталі
Майже через двадцять років після своїх культових ролей у ролях Міранди, Енді, Емілі та Найджела — Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі повертаються на модні вулиці Нью-Йорка та до стильних офісів журналу Runway у довгоочікуваному продовженні феномену 2006 року, який визначив ціле покоління.
Фільм возз'єднує оригінальний акторський склад з режисером Девідом Франкелем та сценаристкою Алін Брош МакКенною, а також представляє абсолютно новий список персонажів, включаючи Кеннета Брану, Сімону Ешлі, Джастіна Теру, Люсі Лью, Патріка Бреммолла, Калеба Гірона, Хелен Дж. Шен, Полін Шаламе, Бі Джей Новака та Конрада Рікамори. Трейсі Томс та Тібор Фельдман також повторюють свої ролі "Лілі" та "Ірва" з першого фільму.
Продюсером фільму "Диявол носить Prada 2" є Венді Файнерман, а виконавчими продюсерами — Майкл Бедерман, Карен Розенфельт та МакКенна. Прем'єра фільму ексклюзивно в кінотеатрах відбудеться 1 травня 2026 року.
Деталі сюжету поки що не розкриваються.
