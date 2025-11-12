Вийшов перший тизер фільму "Диявол носить Prada 2": яскраві кадри

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20930 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51490 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47998 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51318 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 49100 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44982 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60904 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62889 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82377 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132107 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17728 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 14075 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24293 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 9110 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14421 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51890 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70643 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46574 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65244 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14493 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24368 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22685 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61922 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62135 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Вийшов перший тизер фільму "Диявол носить Prada 2": яскраві кадри

Київ • УНН

 • 1640 перегляди

Студія 20th Century випустила тизер "Диявол носить Prada 2", де Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі повертаються до своїх ролей. Прем'єра фільму запланована на 1 травня 2026 року.

Вийшов перший тизер фільму "Диявол носить Prada 2": яскраві кадри

Студія 20th Century опублікувала перший тизер "Диявол носить Prada 2", передає УНН.

Деталі

Майже через двадцять років після своїх культових ролей у ролях Міранди, Енді, Емілі та Найджела — Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі повертаються на модні вулиці Нью-Йорка та до стильних офісів журналу Runway у довгоочікуваному продовженні феномену 2006 року, який визначив ціле покоління.

Фільм возз'єднує оригінальний акторський склад з режисером Девідом Франкелем та сценаристкою Алін Брош МакКенною, а також представляє абсолютно новий список персонажів, включаючи Кеннета Брану, Сімону Ешлі, Джастіна Теру, Люсі Лью, Патріка Бреммолла, Калеба Гірона, Хелен Дж. Шен, Полін Шаламе, Бі Джей Новака та Конрада Рікамори. Трейсі Томс та Тібор Фельдман також повторюють свої ролі "Лілі" та "Ірва" з першого фільму.

Продюсером фільму "Диявол носить Prada 2" є Венді Файнерман, а виконавчими продюсерами — Майкл Бедерман, Карен Розенфельт та МакКенна. Прем'єра фільму ексклюзивно в кінотеатрах відбудеться 1 травня 2026 року.

Деталі сюжету поки що не розкриваються.

"Диявол носить Prada 2": до акторського складу нової частини увійдуть Люсі Лью, Джастін Теру та інші 09.07.25, 12:59 • 1639 переглядiв

Антоніна Туманова

Культура
Режисер
Фільм
Нью-Йорк