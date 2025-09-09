Ігнорували стан жорстоко побитого засудженого: судитимуть співробітників Харківського СІЗО

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 21669 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 29728 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 28083 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 18856 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 18350 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 22582 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 35290 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 46183 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28292 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49086 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.2м/с
51%
754мм
Популярнi новини
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня9 вересня, 00:42 • 17599 перегляди
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto9 вересня, 01:19 • 20207 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 21871 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 18610 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 15998 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 16363 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 29749 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 28102 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 46191 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 38446 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сі Цзіньпін
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 12530 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 23188 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 22576 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 91202 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 49018 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Truth Social
Tesla Model Y

Ігнорували стан жорстоко побитого засудженого: судитимуть співробітників Харківського СІЗО

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Семеро співробітників Харківського СІЗО, включаючи т.в.о. начальника, постануть перед судом за ігнорування критичного стану побитого ув'язненого, що призвело до його смерті. Потерпілого після жорстокого побиття перенесли до іншої камери, де він помер через кілька годин.

Ігнорували стан жорстоко побитого засудженого: судитимуть співробітників Харківського СІЗО

Серед семи співробітників Харківського СІЗО, які залишили помирати ув’язненого після побиття, т.в.о. начальника установи, молодші інспектори, помічник начальника. Щодо засудженого, який побив потерпілого ув'язненого, - йому інкримінують нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть людини. Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

До суду скеровано справу стосовно семи співробітників Харківського СІЗО, які фігурують у справі смерті ув’язненого після побиття.

Ось що відомо стосовно трагедії, яка сталася на території виправної установи:

За даними слідства, у квітні 2025 року співробітники СІЗО вирішили "провчити" нещодавно доставленого підозрюваного. Усупереч вимогам закону, його помістили до камери з іншим засудженим.

У результаті конфлікту останній жорстоко побив чоловіка. Потерпілому були завдані тяжкі тілесні ушкодження. Попри очевидні ознаки критичного стану, працівники державної установи не викликали медиків та не забезпечили йому допомогу.

- повідомляє прокуратура. 

Зазначається, що далі була спроа "легалізувати" незаконні дії: співробітники СІЗО оформили рапорт про нібито необхідність переведення увʼязненого до камери іншого режимного корпусу для уникнення конфліктної ситуації.

Потерпілого, який вже ледве тримався на ногах, обвинувачені під руки перенесли до іншої камери. Чоловік постійно скаржився на біль і просив про допомогу, однак співробітники ігнорували його стан. Увʼязненого залишили лежати на підлозі біля санвузла у камері, а через декілька годин він помер

- повідомляє Офіс Генерального прокурора виявлені слідством подробиці інциденту.

Наразі серед обвинувачених: 

  • т.в.о. начальника установи;
    • двоє молодших інспекторів;
      • старший по корпусу;
        • черговий помічник начальника установи;
          • двоє оперуповноважених.

            Їх посади вказано на момент вчинення злочину. Більшість з них на теперішній час звільнена.

            Залежно від ролі їх судитимуть за:

            • перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України);
              • залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 КК України);
                • службову недбалість, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).

                  Стосовно засудженого, який побив потерпілого, досудове розслідування завершено. Йому інкримінують нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України), - передає пресслужба Офісу Генерального прокурора.

                  Нагадаємо

                  Раніше Офіс Генпрокурора завершив розслідування справи про смерть ув’язненого у Київському СІЗО. До суду було направлено обвинувальні акти стосовно п’яти засуджених та чотирьох працівників СІЗО.

                  Чотирьом затриманим, серед яких троє іноземців та один громадянин України, повідомляли про підозру у вимаганні $10 000 від співкамерника в Київському слідчому ізоляторі.

                  Рік тому поліція викрила злочинну групу на чолі зі "смотрящим", яка вимагала гроші з арештантів СІЗО.

                  Ігор Тележніков

                  Кримінал та НП
                  Генеральний прокурор (Україна)
                  Україна
                  Київ
                  Харків