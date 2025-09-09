Ігнорували стан жорстоко побитого засудженого: судитимуть співробітників Харківського СІЗО

Серед семи співробітників Харківського СІЗО, які залишили помирати ув’язненого після побиття, т.в.о. начальника установи, молодші інспектори, помічник начальника. Щодо засудженого, який побив потерпілого ув'язненого, - йому інкримінують нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть людини. Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

До суду скеровано справу стосовно семи співробітників Харківського СІЗО, які фігурують у справі смерті ув’язненого після побиття.

Ось що відомо стосовно трагедії, яка сталася на території виправної установи:

За даними слідства, у квітні 2025 року співробітники СІЗО вирішили "провчити" нещодавно доставленого підозрюваного. Усупереч вимогам закону, його помістили до камери з іншим засудженим.

У результаті конфлікту останній жорстоко побив чоловіка. Потерпілому були завдані тяжкі тілесні ушкодження. Попри очевидні ознаки критичного стану, працівники державної установи не викликали медиків та не забезпечили йому допомогу. - повідомляє прокуратура.

Зазначається, що далі була спроа "легалізувати" незаконні дії: співробітники СІЗО оформили рапорт про нібито необхідність переведення увʼязненого до камери іншого режимного корпусу для уникнення конфліктної ситуації.

Потерпілого, який вже ледве тримався на ногах, обвинувачені під руки перенесли до іншої камери. Чоловік постійно скаржився на біль і просив про допомогу, однак співробітники ігнорували його стан. Увʼязненого залишили лежати на підлозі біля санвузла у камері, а через декілька годин він помер - повідомляє Офіс Генерального прокурора виявлені слідством подробиці інциденту.

Наразі серед обвинувачених:

т.в.о. начальника установи;

двоє молодших інспекторів;

старший по корпусу;

черговий помічник начальника установи;

двоє оперуповноважених.

Їх посади вказано на момент вчинення злочину. Більшість з них на теперішній час звільнена.

Залежно від ролі їх судитимуть за:

перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України);

залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 КК України);

службову недбалість, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).

Стосовно засудженого, який побив потерпілого, досудове розслідування завершено. Йому інкримінують нанесення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України), - передає пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо

Раніше Офіс Генпрокурора завершив розслідування справи про смерть ув’язненого у Київському СІЗО. До суду було направлено обвинувальні акти стосовно п’яти засуджених та чотирьох працівників СІЗО.

Чотирьом затриманим, серед яких троє іноземців та один громадянин України, повідомляли про підозру у вимаганні $10 000 від співкамерника в Київському слідчому ізоляторі.

Рік тому поліція викрила злочинну групу на чолі зі "смотрящим", яка вимагала гроші з арештантів СІЗО.