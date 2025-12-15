$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 16482 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 14432 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 14530 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 24462 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 18920 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 20222 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 21283 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 21885 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 22482 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Трамп запросив словацького прем'єра Фіцо до США для підписання ядерної угоди

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Трамп запросив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відвідати США в середині 2026 року. Візит пов'язаний з підписанням міжурядової угоди, яка може відкрити шлях американській компанії Westinghouse для участі у проєкті атомної електростанції вартістю 13-15 мільярдів євро.

Трамп запросив словацького прем'єра Фіцо до США для підписання ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп запросив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відвідати Сполучені Штати в середині 2026 року для підписання міжурядової угоди, яка може відкрити шлях американській компанії Westinghouse для участі у масштабному проєкті атомної електростанції. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Проєкт оцінюється у 13-15 мільярдів євро. Трамп підтвердив запрошення у листі, який Фіцо оприлюднив на Facebook.

Підписання нашої Міжурядової угоди відкриє для Словаччини можливості обрати американські технології для будівництва ядерного реактора світового класу у вашій великій країні 

– написав Трамп.

Візит Фіцо, політичний стиль якого порівнюють з підходом Трампа "Америка понад усе", заплановано орієнтовно на червень або липень 2026 року. Цей новий атомний блок потужністю 1200 МВт являє собою значний стратегічний зсув для ядерного сектору Словаччини, який традиційно орієнтувався на росію.

Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12.12.25, 05:58 • 32335 переглядiв

Фіцо раніше назвав Westinghouse пріоритетним партнером для проєкту, який стане найбільшою інвестицією в історії Словаччини. Попри критику опозиції щодо намірів укласти контракт без публічного тендеру, угода є першим кроком. Остаточне техніко-економічне обґрунтування та контракт очікуються до 2027 року.

Словаччина підтримує мирний план США: росію хочуть повернути в число "великих держав"22.11.25, 06:20 • 18247 переглядiв

Степан Гафтко

