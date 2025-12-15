Трамп запросив словацького прем'єра Фіцо до США для підписання ядерної угоди
Трамп запросив прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо відвідати США в середині 2026 року. Візит пов'язаний з підписанням міжурядової угоди, яка може відкрити шлях американській компанії Westinghouse для участі у проєкті атомної електростанції вартістю 13-15 мільярдів євро.
Деталі
Проєкт оцінюється у 13-15 мільярдів євро. Трамп підтвердив запрошення у листі, який Фіцо оприлюднив на Facebook.
Підписання нашої Міжурядової угоди відкриє для Словаччини можливості обрати американські технології для будівництва ядерного реактора світового класу у вашій великій країні
Візит Фіцо, політичний стиль якого порівнюють з підходом Трампа "Америка понад усе", заплановано орієнтовно на червень або липень 2026 року. Цей новий атомний блок потужністю 1200 МВт являє собою значний стратегічний зсув для ядерного сектору Словаччини, який традиційно орієнтувався на росію.
Фіцо раніше назвав Westinghouse пріоритетним партнером для проєкту, який стане найбільшою інвестицією в історії Словаччини. Попри критику опозиції щодо намірів укласти контракт без публічного тендеру, угода є першим кроком. Остаточне техніко-економічне обґрунтування та контракт очікуються до 2027 року.
