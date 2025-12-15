Трамп пригласил словацкого премьера Фицо в США для подписания ядерного соглашения
Киев • УНН
Трамп пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить США в середине 2026 года. Визит связан с подписанием межправительственного соглашения, которое может открыть путь американской компании Westinghouse для участия в проекте атомной электростанции стоимостью 13-15 миллиардов евро.
Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Соединенные Штаты в середине 2026 года для подписания межправительственного соглашения, которое может открыть путь американской компании Westinghouse для участия в масштабном проекте атомной электростанции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Проект оценивается в 13-15 миллиардов евро. Трамп подтвердил приглашение в письме, которое Фицо обнародовал на Facebook.
Подписание нашего Межправительственного соглашения откроет для Словакии возможности выбрать американские технологии для строительства ядерного реактора мирового класса в вашей великой стране
Визит Фицо, политический стиль которого сравнивают с подходом Трампа "Америка превыше всего", запланирован ориентировочно на июнь или июль 2026 года. Этот новый атомный блок мощностью 1200 МВт представляет собой значительный стратегический сдвиг для ядерного сектора Словакии, который традиционно ориентировался на Россию.
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12.12.25, 05:58 • 32340 просмотров
Фицо ранее назвал Westinghouse приоритетным партнером для проекта, который станет крупнейшей инвестицией в истории Словакии. Несмотря на критику оппозиции относительно намерений заключить контракт без публичного тендера, соглашение является первым шагом. Окончательное технико-экономическое обоснование и контракт ожидаются до 2027 года.
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"22.11.25, 06:20 • 18248 просмотров