Трамп пригласил словацкого премьера Фицо в США для подписания ядерного соглашения

Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 17780 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 15515 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 15530 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 26003 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 19341 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 20516 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 21420 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21994 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22588 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Популярные новости
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших15 декабря, 09:49 • 24824 просмотра
Украина переходит на новый способ объявления воздушной тревоги: что изменится15 декабря, 10:36 • 9076 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 30579 просмотра
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожарPhoto13:18 • 14297 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 21802 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
13:38 • 26002 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 22028 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 30819 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 84179 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 101653 просмотра
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 25097 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 42170 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 43269 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 47544 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 82337 просмотра
Трамп пригласил словацкого премьера Фицо в США для подписания ядерного соглашения

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Трамп пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить США в середине 2026 года. Визит связан с подписанием межправительственного соглашения, которое может открыть путь американской компании Westinghouse для участия в проекте атомной электростанции стоимостью 13-15 миллиардов евро.

Трамп пригласил словацкого премьера Фицо в США для подписания ядерного соглашения

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Соединенные Штаты в середине 2026 года для подписания межправительственного соглашения, которое может открыть путь американской компании Westinghouse для участия в масштабном проекте атомной электростанции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Проект оценивается в 13-15 миллиардов евро. Трамп подтвердил приглашение в письме, которое Фицо обнародовал на Facebook.

Подписание нашего Межправительственного соглашения откроет для Словакии возможности выбрать американские технологии для строительства ядерного реактора мирового класса в вашей великой стране 

– написал Трамп.

Визит Фицо, политический стиль которого сравнивают с подходом Трампа "Америка превыше всего", запланирован ориентировочно на июнь или июль 2026 года. Этот новый атомный блок мощностью 1200 МВт представляет собой значительный стратегический сдвиг для ядерного сектора Словакии, который традиционно ориентировался на Россию.

Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12.12.25, 05:58 • 32340 просмотров

Фицо ранее назвал Westinghouse приоритетным партнером для проекта, который станет крупнейшей инвестицией в истории Словакии. Несмотря на критику оппозиции относительно намерений заключить контракт без публичного тендера, соглашение является первым шагом. Окончательное технико-экономическое обоснование и контракт ожидаются до 2027 года.

Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"22.11.25, 06:20 • 18248 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Роберт Фицо
Словакия
Соединённые Штаты
Украина