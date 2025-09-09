Игнорировали состояние жестоко избитого осужденного: будут судить сотрудников Харьковского СИЗО

Семеро сотрудников Харьковского СИЗО, включая врио начальника, предстанут перед судом за игнорирование критического состояния избитого заключенного, что привело к его смерти. Потерпевшего после жестокого избиения перенесли в другую камеру, где он умер через несколько часов.