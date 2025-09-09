$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 21668 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопровода
Эксклюзив
07:10 • 29728 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
07:01 • 28083 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
06:31 • 18856 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 18350 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 22582 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 35290 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 46183 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28292 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49086 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Игнорировали состояние жестоко избитого осужденного: будут судить сотрудников Харьковского СИЗО

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Семеро сотрудников Харьковского СИЗО, включая врио начальника, предстанут перед судом за игнорирование критического состояния избитого заключенного, что привело к его смерти. Потерпевшего после жестокого избиения перенесли в другую камеру, где он умер через несколько часов.

Игнорировали состояние жестоко избитого осужденного: будут судить сотрудников Харьковского СИЗО

Среди семи сотрудников Харьковского СИЗО, оставивших умирать заключенного после избиения, — и.о. начальника учреждения, младшие инспекторы, помощник начальника. В отношении осужденного, избившего потерпевшего заключенного, — ему инкриминируют нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В суд направлено дело в отношении семи сотрудников Харьковского СИЗО, фигурирующих в деле о смерти заключенного после избиения.

Вот что известно о трагедии, произошедшей на территории исправительного учреждения:

По данным следствия, в апреле 2025 года сотрудники СИЗО решили "проучить" недавно доставленного подозреваемого. Вопреки требованиям закона, его поместили в камеру с другим осужденным.

В результате конфликта последний жестоко избил мужчину. Потерпевшему были нанесены тяжкие телесные повреждения. Несмотря на очевидные признаки критического состояния, работники государственного учреждения не вызвали медиков и не оказали ему помощь.

- сообщает прокуратура.

Отмечается, что далее была предпринята попытка "легализовать" незаконные действия: сотрудники СИЗО оформили рапорт о якобы необходимости перевода заключенного в камеру другого режимного корпуса для избежания конфликтной ситуации.

Потерпевшего, который уже едва держался на ногах, обвиняемые под руки перенесли в другую камеру. Мужчина постоянно жаловался на боль и просил о помощи, однако сотрудники игнорировали его состояние. Заключенного оставили лежать на полу возле санузла в камере, а через несколько часов он умер

- сообщает Офис Генерального прокурора выявленные следствием подробности инцидента.

В настоящее время среди обвиняемых:

  • и.о. начальника учреждения;
    • двое младших инспекторов;
      • старший по корпусу;
        • дежурный помощник начальника учреждения;
          • двое оперуполномоченных.

            Их должности указаны на момент совершения преступления. Большинство из них в настоящее время уволены.

            В зависимости от роли их будут судить за:

            • превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины);
              • оставление в опасности, повлекшее смерть лица (ч. 3 ст. 135 УК Украины);
                • служебную халатность, повлекшую гибель человека (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

                  В отношении осужденного, избившего потерпевшего, досудебное расследование завершено. Ему инкриминируют нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины), - передает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

                  Напомним

                  Ранее Офис Генпрокурора завершил расследование дела о смерти заключенного в Киевском СИЗО. В суд были направлены обвинительные акты в отношении пяти осужденных и четырех сотрудников СИЗО.

                  Четверым задержанным, среди которых трое иностранцев и один гражданин Украины, сообщали о подозрении в вымогательстве $10 000 от сокамерника в Киевском следственном изоляторе.

                  Год назад полиция разоблачила преступную группу во главе со "смотрящим", которая вымогала деньги у арестантов СИЗО.

                  Игорь Тележников

                  Криминал и ЧП
                  Генеральный прокурор Украины
                  Украина
                  Киев
                  Харьков