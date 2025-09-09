Игнорировали состояние жестоко избитого осужденного: будут судить сотрудников Харьковского СИЗО
Киев • УНН
Семеро сотрудников Харьковского СИЗО, включая врио начальника, предстанут перед судом за игнорирование критического состояния избитого заключенного, что привело к его смерти. Потерпевшего после жестокого избиения перенесли в другую камеру, где он умер через несколько часов.
Среди семи сотрудников Харьковского СИЗО, оставивших умирать заключенного после избиения, — и.о. начальника учреждения, младшие инспекторы, помощник начальника. В отношении осужденного, избившего потерпевшего заключенного, — ему инкриминируют нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
В суд направлено дело в отношении семи сотрудников Харьковского СИЗО, фигурирующих в деле о смерти заключенного после избиения.
Вот что известно о трагедии, произошедшей на территории исправительного учреждения:
По данным следствия, в апреле 2025 года сотрудники СИЗО решили "проучить" недавно доставленного подозреваемого. Вопреки требованиям закона, его поместили в камеру с другим осужденным.
В результате конфликта последний жестоко избил мужчину. Потерпевшему были нанесены тяжкие телесные повреждения. Несмотря на очевидные признаки критического состояния, работники государственного учреждения не вызвали медиков и не оказали ему помощь.
Отмечается, что далее была предпринята попытка "легализовать" незаконные действия: сотрудники СИЗО оформили рапорт о якобы необходимости перевода заключенного в камеру другого режимного корпуса для избежания конфликтной ситуации.
Потерпевшего, который уже едва держался на ногах, обвиняемые под руки перенесли в другую камеру. Мужчина постоянно жаловался на боль и просил о помощи, однако сотрудники игнорировали его состояние. Заключенного оставили лежать на полу возле санузла в камере, а через несколько часов он умер
В настоящее время среди обвиняемых:
- и.о. начальника учреждения;
- двое младших инспекторов;
- старший по корпусу;
- дежурный помощник начальника учреждения;
- двое оперуполномоченных.
Их должности указаны на момент совершения преступления. Большинство из них в настоящее время уволены.
В зависимости от роли их будут судить за:
- превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины);
- оставление в опасности, повлекшее смерть лица (ч. 3 ст. 135 УК Украины);
- служебную халатность, повлекшую гибель человека (ч. 3 ст. 367 УК Украины).
В отношении осужденного, избившего потерпевшего, досудебное расследование завершено. Ему инкриминируют нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины), - передает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Напомним
Ранее Офис Генпрокурора завершил расследование дела о смерти заключенного в Киевском СИЗО. В суд были направлены обвинительные акты в отношении пяти осужденных и четырех сотрудников СИЗО.
Четверым задержанным, среди которых трое иностранцев и один гражданин Украины, сообщали о подозрении в вымогательстве $10 000 от сокамерника в Киевском следственном изоляторе.
Год назад полиция разоблачила преступную группу во главе со "смотрящим", которая вымогала деньги у арестантов СИЗО.