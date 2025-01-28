Вимагали зі співкамерника у Київському СІЗО 10 тисяч доларів: чотирьом підозрюваним загрожує тривалий термін

Чотирьом затриманим, серед яких троє іноземців та один громадянин України, повідомлено про підозру у вимаганні $10 000 від співкамерника в Київському слідчому ізоляторі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

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Правоохоронці повідомляють, що троє іноземців та один громадянин України, які обвинувачуються у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів та наразі перебувають під арештом, дізнались від інших ув’язнених про те, що до СІЗО потрапив чоловік, який в одному з кримінальних проваджень начебто пішов на співпрацю з правоохоронцями. Власне цей факт їм не сподобався, тож вони використовуючи фізичне насилля та залякування, вимагали від чоловіка 10 000 доларів США. Гроші від нього мали передати на волі через посередницю, яка прибула на зустріч.

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За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва чотирьом особам, які, перебуваючи в Київському слідчому ізоляторі, вимагали у співкамерника 10 000 доларів США, повідомлено про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України), - йдеться у повідомленні.

Зокрема, чотирьом затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.