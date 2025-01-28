Вымогали с сокамерника в Киевском СИЗО 10 тысяч долларов: четырем подозреваемым грозит длительный срок

Четырем задержанным, среди которых трое иностранцев и один гражданин Украины, сообщено о подозрении в вымогательстве $10 000 от сокамерника в Киевском следственном изоляторе. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Правоохранители сообщают, что трое иностранцев и один гражданин Украины, которые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и сейчас находятся под арестом, узнали от других заключенных о том, что в СИЗО попал человек, который в одном из уголовных производств якобы пошел на сотрудничество с правоохранителями. Собственно этот факт им не понравился, поэтому они используя физическое насилие и запугивание, требовали от мужчины 10 000 долларов США. Деньги от него должны были передать на свободе через посредницу, которая прибыла на встречу.

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Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева четырем лицам, которые, находясь в Киевском следственном изоляторе, требовали у сокамерника 10 000 долларов США, сообщено о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

В частности, четырем задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.