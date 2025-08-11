$41.390.07
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
10:23 • 53024 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
09:52 • 40313 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
11 серпня, 07:41 • 97613 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
11 серпня, 06:00 • 111852 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 98140 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 69610 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
9 серпня, 14:11 • 118009 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 206482 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129683 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Андрій Єрмак
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Львівська область
Смерть арештанта у Київському СІЗО: до суду скерували обвинувальні акти проти 5 ув’язнених і 4 службовців установи

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Офіс Генпрокурора завершив розслідування справи про смерть ув’язненого у Київському СІЗО. До суду направлено обвинувальні акти стосовно п’яти засуджених та чотирьох працівників СІЗО.

Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі про смерть ув’язненого у Київському слідчому ізоляторі. До суду направлено обвинувальні акти стосовно п’яти засуджених, серед яких так званий "смотрящий", та чотирьох працівників СІЗО, які, за версією слідства, намагалися приховати злочин і не надали вчасної медичної допомоги, що призвело до летального результату, повідомив Офіс генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 5 ув’язнених, у тому числі так званого "смотрящего"

- йдеться у дописі.

За матеріалами досудового розслідування, у грудні 2024 року так званий "смотрящий" разом з іншими обвинуваченими під час конфлікту нанесли ув’язненому численні тілесні ушкодження, які стали причиною його смерті. Їх звинувачують у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Окрім того, у межах окремого кримінального провадження щодо 9 працівників Київського слідчого ізолятора також завершено розслідування. Вони намагалися приховати злочин, підробивши медичні документи. Через відсутність своєчасної медичної допомоги стан ув’язненого різко погіршився, і лише наступного дня його доставили до лікарні, де він помер.

Обвинувальний акт стосовно 4 службовців вже направлено до суду. Після ознайомлення інших 5 обвинувачених з матеріалами досудового розслідування, справу також буде направлено до суду

- повідомили прокурори.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що працівники слідчого ізолятора, знаючи про побиття намагалися це приховати. Вони підробили документи про фактичний стан здоров’я потерпілого і необхідність помістити його до карцеру через нібито порушення режиму.

У квітні восьми службовим особам ДУ "Київський слідчий ізолятор", серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах, повідомили про підозру через смерть ув'язненого.

Альона Уткіна

