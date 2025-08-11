Смерть арештанта у Київському СІЗО: до суду скерували обвинувальні акти проти 5 ув’язнених і 4 службовців установи
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора завершив розслідування справи про смерть ув’язненого у Київському СІЗО. До суду направлено обвинувальні акти стосовно п’яти засуджених та чотирьох працівників СІЗО.
Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі про смерть ув’язненого у Київському слідчому ізоляторі. До суду направлено обвинувальні акти стосовно п’яти засуджених, серед яких так званий "смотрящий", та чотирьох працівників СІЗО, які, за версією слідства, намагалися приховати злочин і не надали вчасної медичної допомоги, що призвело до летального результату, повідомив Офіс генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 5 ув’язнених, у тому числі так званого "смотрящего"
За матеріалами досудового розслідування, у грудні 2024 року так званий "смотрящий" разом з іншими обвинуваченими під час конфлікту нанесли ув’язненому численні тілесні ушкодження, які стали причиною його смерті. Їх звинувачують у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.
Окрім того, у межах окремого кримінального провадження щодо 9 працівників Київського слідчого ізолятора також завершено розслідування. Вони намагалися приховати злочин, підробивши медичні документи. Через відсутність своєчасної медичної допомоги стан ув’язненого різко погіршився, і лише наступного дня його доставили до лікарні, де він помер.
Обвинувальний акт стосовно 4 службовців вже направлено до суду. Після ознайомлення інших 5 обвинувачених з матеріалами досудового розслідування, справу також буде направлено до суду
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що працівники слідчого ізолятора, знаючи про побиття намагалися це приховати. Вони підробили документи про фактичний стан здоров’я потерпілого і необхідність помістити його до карцеру через нібито порушення режиму.
У квітні восьми службовим особам ДУ "Київський слідчий ізолятор", серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах, повідомили про підозру через смерть ув'язненого.