Смерть в'язня у Київському СІЗО: підозри оголошено восьми службовцям та п'яти ув'язненим

Восьми службовим особам ДУ "Київський слідчий ізолятор", серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах, повідомили про підозру через смерть ув'язненого, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.

За даними прокуратури, службовцями Київського СІЗО інкриміновано перевищення службових повноважень, службову недбалість, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, службове підроблення та підроблення офіційного документа (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 , ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України).

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Також повідомлено про підозру 5 в’язням, у тому числі "смотрящому", за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, у грудні 2024 року так званий "смотрящий" за СІЗО разом зі спільниками в ході конфлікту нанесли увʼязненому численні тілесні ушкодження, що призвели до його смерті.

За даними прокуратури, працівники слідчого ізолятора, знаючи про побиття та розуміючи допущені зі свого боку порушення, намагалися це приховати. Вони підробили документи про фактичний стан здоров’я потерпілого і необхідність помістити його до карцеру через нібито порушення режиму.

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Ненадання належної медичної допомоги призвело до критичного погіршення стану здоровʼя. Тільки наступного дня потерпілого доставили до лікарні, де він помер