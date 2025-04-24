Смерть в'язня у Київському СІЗО: підозри оголошено восьми службовцям та п'яти ув'язненим
Київ • УНН
Вісьмом посадовцям СІЗО оголошено підозру через смерть ув'язненого. Також підозрюються п'ятеро в'язнів, включаючи "смотрящего", за нанесення смертельних тілесних ушкоджень.
Восьми службовим особам ДУ "Київський слідчий ізолятор", серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах, повідомили про підозру через смерть ув'язненого, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.
Деталі
За даними прокуратури, службовцями Київського СІЗО інкриміновано перевищення службових повноважень, службову недбалість, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, службове підроблення та підроблення офіційного документа (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 , ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України).
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Також повідомлено про підозру 5 в’язням, у тому числі "смотрящому", за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Контекст
За даними слідства, у грудні 2024 року так званий "смотрящий" за СІЗО разом зі спільниками в ході конфлікту нанесли увʼязненому численні тілесні ушкодження, що призвели до його смерті.
За даними прокуратури, працівники слідчого ізолятора, знаючи про побиття та розуміючи допущені зі свого боку порушення, намагалися це приховати. Вони підробили документи про фактичний стан здоров’я потерпілого і необхідність помістити його до карцеру через нібито порушення режиму.
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У межах слідства правоохоронці провели операцію із затримання причетних до протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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