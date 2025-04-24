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Смерть заключенного в Киевском СИЗО: подозрения объявлены восьми служащим и пяти заключенным

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Восьми должностным лицам СИЗО объявлено подозрение из-за смерти заключенного. Также подозреваются пятеро заключенных, включая "смотрящего", за нанесение смертельных телесных повреждений.

Смерть заключенного в Киевском СИЗО: подозрения объявлены восьми служащим и пяти заключенным

Восьми должностным лицам ГУ "Киевский следственный изолятор", среди которых инспекторы, дежурные, медицинские работники и старшие по корпусам, сообщили о подозрении из-за смерти заключенного, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.

Детали

По данным прокуратуры, служащими Киевского СИЗО инкриминировано превышение служебных полномочий, служебную халатность, оставление в опасности, неоказание помощи, служебный подлог и подделка официального документа (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 УК Украины).

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Также сообщено о подозрении 5 заключенным, в том числе "смотрящему", по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Контекст

По данным следствия, в декабре 2024 года так называемый "смотрящий" за СИЗО вместе с сообщниками в ходе конфликта нанесли заключенному многочисленные телесные повреждения, повлекшие его смерть.

По данным прокуратуры, работники следственного изолятора, зная об избиении и понимая допущенные со своей стороны нарушения, пытались это скрыть. Они подделали документы о фактическом состоянии здоровья потерпевшего и необходимости поместить его в карцер из-за якобы нарушения режима.

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Неоказание надлежащей медицинской помощи привело к критическому ухудшению состояния здоровья. Только на следующий день потерпевшего доставили в больницу, где он умер 

- указано в сообщении.

В рамках следствия правоохранители провели операцию по задержанию причастных к противоправной деятельности. 

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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