Систематически продавал каннабис арестантам: инспектору Киевского СИЗО сообщили о подозрении

Инспектор Киевского СИЗО систематически продавал каннабис арестантам. Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчине сообщено о подозрении, передает УНН.

... сообщено о подозрении младшему инспектору ГУ "Киевский следственный изолятор" по фактам приобретения, хранения и сбыта на территории режимного учреждения наркотических средств удерживаемым лицам (ч. 2 ст. 307 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, младший инспектор следственного изолятора, с целью личного обогащения, систематически незаконно покупал каннабис для дальнейшей продажи лицам, находящимся в СИЗО.

Используя свое служебное положение и будучи знакомым с порядком прохождения контрольно-пропускного пункта, инспектор систематически проносил каннабис на территорию режимного учреждения с целью продажи.

С января по март 2024 года правоохранители задокументировали 5 эпизодов незаконного сбыта наркотиков. За одну дозу каннабиса он получал от арестантов от 800 до 2100 гривен.

Сейчас инспектору сообщено о подозрении.